Veículos com placa de final 2 têm 5% de desconto no IPVA até a próxima quarta

O prazo para os proprietários de veículos com placa de final 2 quitarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (Ipva) com 5% de desconto, em cota única, termina na próxima quarta-feira, 28.

Esses contribuintes podem ainda optar pelo parcelamento do tributo em três vezes, sem desconto, bastando pagar a primeira prestação também em 28 de março e acompanhar as outras datas previstas na tabela de pagamento.

Outra opção para os contribuintes que possuem veículos com placa de final 2 é quitar o valor integral, também sem abatimento, até o dia 30 de maio.

No dia 28 deste mês também ocorre o vencimento da segunda cota para os proprietários de veículos com placa de final 1 que optaram pelo parcelamento (confira o calendário de pagamento abaixo).

Débitos

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela, e os débitos anteriores do Ipva ainda não notificados também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o Ipva 2018.

Já o seguro obrigatório deve ser pago integralmente até o vencimento da primeira parcela do imposto, em caso de parcelamento do IPVA. O pagamento do tributo referente a embarcações e aeronaves deverá ser efetuado até 30 de maio de 2018.

adblock ativo