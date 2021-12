Veículos 4x4 são destaques no Classiautos desta quarta

O suplemento Classiautos, publicado toda quarta-feira no Jornal A TARDE, tem edição para veículos 4x4. No primeiro semestre de 2012, a Volkswagen lançou a Amarok com motor biturbo 2.0, de 180 cavalos, e a inédita transmissão automática de oito velocidades. É o Classiautos 4x4, que vem ainda com o crossover Korando a diesel e a versão esportiva R-Line do utilitário Touareg.

Veja os destaques

Volkswagen Amarok - A picape Amarok ganhou recentemente sua versão topo da gama, a Highline com transmissão automática de oito velocidades e motor 2.0 biturbo diesel, de 180 cavalos, e tração 4x4. Classiautos ficou com a Amarok mkais equipada e mostra as qualidades em comparação as rivais Ranger e S10.

Korando 4x4 - A coreana SSangYong aposta no Korando 4x4 com motor diesel 2.0, de 175 cavalos. O crossover é o único no segmento a oferecer motor a diesel e tem, entre os atributos, tração 4x4, transmissão automática de seis velocidades e um bom pacote de equipamentos, como a oferta de aparelho de GPS e uma camerá de ré na tela no painel de instrumentos.

Seminovos - Com a confirmação da redução do IPI para carros zero km, os lojistas de seminovos estão aumentando as vantagens para quem deseja comprar um veículo de dois, três anos de uso. Matéria indicando as novas vantagens, como tanque cheio, licenciamento e IPVA grátis e financiamento com taxa de juro menor.

adblock ativo