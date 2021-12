Vans são úteis para transporte na Copa

Futebol. Este será, sem dúvidas, a grande estrela da Copa das Confederações, neste ano, e da Copa do Mundo, em 2014. Mas os jogos podem ser também uma ótima oportunidade para ganhar um dinheirinho a mais.

Torcedores virão de todos os cantos do mundo e precisarão de locomoção. Aeroporto, hotéis, estádios, restaurantes, shoppings, além dos diversos pontos turísticos, como o Elevador Lacerda e o Farol da Barra.

Se você tiver interesse em faturar nas copas, pode investir em uma van e ajudar os turistas a conhecerem a cidade (ou até locais próximos, como a Praia do Forte).

Primeiro, tenha em mente quem quer transportar. Não adianta comprar um modelo simplesinho e achar que vai ter uma clientela de empresários. Ou equipar o carro todo, cobrar caro e querer levar pessoas mais jovens.

Se a ideia for levar os turistas para outras localidades, como Morro de São Paulo ou Barra Grande, um bom exemplo é a Iveco Daily. Renovada, traz economia de combustível, garantindo que o dono possa rodar bastante.

Além disso, tem como diferencial a carroceria sob chassi, que absorve melhor as trepidações, como a má pavimentação, dando maior conforto aos passageiros. Com isso, a viagem com os turistas fica mais "leve". O modelo tem opções de 15 e 18 passageiros, com ar-condicionado, vidro e espelhos elétricos e poltronas reclináveis de série.

Mordomia

Se a clientela quiser apenas passear por Salvador, mas tem padrões de qualidade altos, uma dica é a Renault Master. A van também foi recentemente renovada e, entre as opções, há o modelo VIP.

O veículo já vem com itens de conforto para os passageiros, como bancos reclináveis até 29º, com maior distância uns dos outros, e rádio CD MP3 com conexão Bluetooth, USB e iPod. Mas, como opcional, é possível adicionar outros itens, como DVD de teto, tomada 110 volts e porta-pacotes.

Caso a ideia seja levar um grupo grande, a Mercedes tem uma versão da Sprinter para 20 passageiros, maior van de transporte de passageiros do mercado.

Para quem quer apenas curtir a Copa, há algumas empresas que já fazem o serviço. Na Van Salvador, há as vans com 15 lugares e 20 lugares, equipadas com ar-condicionado, DVD e microfone. Cada 10 horas utilizadas dentro de Salvador custam R$ 650 (15 lugares) e R$ 750 (20 lugares). Os micro-ônibus, com 28 bancos, têm ar-condicionado, geladeira, som ambiente e janelas panorâmicas e, na mesma faixa de tempo, sai por R$ 970.

Já o ônibus Super Luxo, que tem banheiro, ar-condicionado, frigobar e DVD, custa R$ 1.500. A empresa também oferece pacotes especiais para os eventos, de acordo com a necessidade do cliente.

Na Gold Van Transportes, são dois modelos de van, a de luxo e a executiva. A primeira, de 15 passageiros, é mais simples, equipada com CD, rádio e ar-condicionado. A segunda é menor, com nove lugares, e tem mais luxos como bancos reclináveis, DVD e estofamento mais macio.

Os preços para a Copa são dados dependendo do que os passageiros queiram e a quantidade de dias em que eles irão utilizar o serviço. Proporcionalmente, quanto mais tempo com a van, mais barato o transporte fica.

Na JTC Transporte, os viciados em internet não precisam se preocupar. São dois modelos: a van de 15 lugares e o micro-ônibus, de 30. Além de serem equipadas com DVD, banco reclinável e ar-condicionado, possuem wi-fi. Assim, os turistas podem compartilhar fotos nas redes sociais.

A frota da Coopervan inclui dois tipos de van de 15 passageiros e um micro-ônibus para 27 passageiros. Todos são equipados com bancos reclináveis, ar-condicionado, cortinas e CD-Player. Há a possibilidade de contratar motoristas bilíngues. Além do city tour, a empresa faz viagens e excursões por outras cidades baianas e transportes para funcionários e executivos.

Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos

