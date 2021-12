Vai viajar? Confira as dicas de segurança

Feriado prolongado é sempre uma ótima oportunidade de viajar. Milhares de baianos aproveitam para ir para lugares como Praia do Forte, Barra Grande, Porto Seguro e Costa do Sauípe, onde irá acontecer o Sauípe Folia. Mas é também nesta época que ocorrem vários acidentes na estrada. Por isso, é sempre necessário manter a direção de forma segura.

Se estiver chovendo, o motorista deve ser precavido e reduzir a velocidade. Assim, o risco de aquaplanagem, que é quando o pneu desliza sobre uma camada de água, é reduzido. Caso isso aconteça, deve-se, imediatamente, tirar o pé do acelerador, não pisar no freio e não virar o volante. O motorista só pode voltar a realizar estes procedimentos quando os pneus tocarem na pista novamente.

Se a quantidade de bagagens for grande, é importante evitar colocá-las no porta-pacotes traseiro. A permanência de objetos entre o retrovisor interno e o vidro traseiro, mesmo que sejam pequenos, podem atrapalhar a visibilidade. Além disso, caso haja uma colisão, eles podem ser projetados para frente e atingir os ocupantes.

A viagem será longa e foi decidido revezar o motorista, para que ele não fique muito cansado? Ótimo, mas lembre-se antes de verificar os ajustes do banco, a altura do cinto de segurança e, por último, os retrovisores. O retrovisor interno deve mostrar o a maior parte ou todo o vidro traseiro. Já os externos precisam mostrar o máximo possível o meio externo.

Quando o carro tiver apenas um ocupante traseiro, é indicado que ele fique atrás do motorista. Quando forem dois, que fiquem próximos das laterais do carro.

No caso do pisca alerta, um cuidado: use-o apenas em situações de perigo e com o veículo parado. Nunca o utilize com o veículo em movimento, pois o motorista não conseguirá ligar as setas de conversões à direita ou à esquerda, o que é um risco. Se houver realmente uma emergência, como um pneu furado ou um acidente, aí sim deve-se ligar a luz de emergência. Também coloque o triângulo de segurança a, no mínimo, 30 metros da traseira do veículo e evite parar em curvas ou logo após elas, pois será difícil enxergar o veículo parado.

Não utilize a luz de neblina quando não for preciso, porque pode ofuscar a visão dos outros motoristas. É aconselhável que não dirija com a mão na alavanca de câmbio, já que pode danificar as engrenagens.

