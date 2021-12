Vagas para poucos

A Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía do mundo - a primeira está situada nas águas geladas do Canadá. Portanto, pode-se afirmar que a baía de Salvador se trata da maior baía tropical do mundo. Hoje, o mercado náutico da Bahia conta com 17 marinas, a exemplo da Bahia Marina, Aratu Iate Clube e Marina Estaleiro Aratu. No total, são ofertadas 2.962 vagas, nas quais 1.688 são secas e 1.079 molhadas.

A Bahia Marina é a que mais oferece infraestrutura para comportar os barcos: são 200 vagas molhadas e 400 vagas secas. Mesmo assim, o número de vagas ainda não é suficiente para atender à frota de mais de 3.500 embarcações de esporte e recreio.

Enquanto a Bahia Marina já tem as vagas secas todas ocupadas, o Yacht Club da Bahia não tem vagas molhadas, dispondo apenas 112 vagas secas.

As vagas molhadas são aquelas em que os barcos ficam atracados em água. Nas vagas secas, os barcos ficam em um pátio fora da água. Geralmente, as secas são para as embarcações maiores, que possuem o motor centro-rabeta. Alguns detalhes inviabilizam manter o barco com centro-rabeta direto na água. A ação de cracas provoca sujeiras indesejáveis no barco. Por isso, é indicado guardar a embarcação em local seco, garantindo assim a proteção da rabeta. Além disso, as coifas de borracha podem ser prejudicadas como também outros componentes da parte baixa dos barcos ancorados.

Segundo Leilane Vasconcellos Loureiro, diretora do Bahia Marina, há uma estimativa de demanda de mais de mil vagas em seco na região de Salvador e seu entorno (incluindo Simões Filho). Hoje, as marinas oferecem vagas para embarcações de 18 pés a 150 pés, e o preço das vagas varia de secas para molhadas. Nas secas, o valor segue o porte do barco. Os de pequeno porte (19 pés) saem por aproximadamente R$ 700/mês. Já os barcos de médio porte (30 pés) custam, em média, R$ 1.500/mês. Os de grande porte (de 32 pés a 55 pés) variam entre R$ 1.600 e R$ 3.200 por mês.

Nas vagas molhadas, o preço muda conforme o tamanho e a proximidade do píer. Se o proprietário escolher o direito de uso exclusivo da vaga deverá pagar entre R$ 25 mil e R$ 80 mil. Mensalmente, o valor custa R$ 42 por pé. Se o navegador só quiser passar uma temporada, é preciso pagar diária de R$ 270 por pé.

Não basta só atracar num lugar seguro. Quem sonha adquirir uma embarcação, é importante saber que existem outras despesas. Além de fazer a manutenção frequentemente, é necessário também contratar alguém para cuidar e pilotar o barco. O custo de uma marinheiro gira entre um salário mínimo até R$ 6 mil. Vale lembrar que para pilotar um barco é preciso ter a carteira de arrais amador, que dá direito ao marinheiro circular por águas abrigadas. Caso seja necessário circular com a embarcação por locais mais remotos, é indicado a carteira de mestre amador ou de capitão.

