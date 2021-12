Use a moto para ganhar dinheiro

O ano novo sempre começa com as boas e velhas "resoluções". Promessas de emagrecer, parar de beber ou de fumar e mudar de emprego são as mais comuns. Que tal então cumprir pelo menos uma delas?

Para quem é fã do mundo das duas rodas e quer realizar a última meta, esta matéria é para você. Primeiro, a legislação: por meio da Resolução nº 350, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) regulamenta que é obrigatório fazer um curso especial, destinado a mototaxistas (transporte de passageiros) e motofretista (entrega de mercadorias) que realizam atividade remunerada com motocicletas e/ou motonetas.

Há também outra resolução, a de nº 356, que estabelece requisitos mínimos de segurança para os profissionais. A norma inclui dispositivos que o veículo deve possuir, além de regras em relação ao condutor, que deve ter, no mínimo, 21 anos de idade e ter habilitação categoria A, com experiência de pelo menos dois anos.

Modelos

O consultor de motociclismo e instrutor de pilotagem Osvaldo Meron indica as motos de 125 cc para o trabalho. "Elas consomem menos e a manutenção é mais barata. Para passar o dia todo pilotando, são melhores", diz.

Ainda de acordo com Meron, as motos de 150 cc são boas para quem pega estradas pesadas, como a BR ou a Avenida Bonocô. Já as de 50 cc, as conhecidas cinquentinhas, são somente para quem circula em trechos pequenos e sem grandes ladeiras. "Não queira se exibir com uma 300 cc para trabalhar. Ela vai consumir mais combustível, a manutenção é cara e o custo-benefício é baixíssimo", avisa Meron.

O preço de um baú vai depender da sua litragem. Um bauleto de 29 litros da Givi, por exemplo, custa R$ 135. Já um maior, de 45l da mesma marca, terá valor de R$ 250, ambos na concessionária Novo Tempo. Já na Revaisa, o de 27l custa R$ 149.

Entre as opções de motocicletas para trabalho de 125 cc, está a Honda CG 125 Cargo. Supervisor da Novo Tempo, Wendel Santana conta que o modelo é bem procurado para atividades de motoboys, como entregador de pizza.

A moto custa R$ 5.990 e possui bagageiro com acabamento cromado e capacidade de transportar até 20 kg de carga. O motor de quatro tempos garante 11,6 cavalos de potência e torque de 1,06 kgf.m.

A Honda NXR 150 Bros também tem opção de transporte de carga. Com preço de R$ 10.790, o modelo roda com etanol ou gasolina. Sua potência máxima é de 14 cv (etanol) e o torque, de 1,53 kgf.m. O bagageiro é integrado à alça da garupa, vindo já preparado para acomodar o bauleto.

Os modelos da Suzuki são a Intruder e a Yes, ambas 125 cc. Segundo o proprietário da Guimarães Motos, Juracy Guimarães, a primeira é uma boa opção para mototaxistas. Custa R$ 5.890 e vem equipada com motor de 11 cv e torque de 0,98 kgf.m. Já a segunda, a Yes, tem motor de 12 cv e 1,14 kgf.m, com o preço de R$ 5.990. Ambas possuem versão com suporte para cargas - a Cargo.

No leque de opções da Yamaha, as motos mais procuradas para trabalho são a XTZ 125 (a partir de R$ 7.900) e a Factor YBR 125 (R$ 6 mil). Lúcia Alves, gerente de vendas da Revaisa, concessionária da marca, disse que os dois modelos são indicados para o trabalho de office-boy. A XTZ tem bloco de quatro tempos, que gera 10 cv e 1,0 kgf.m. Já a YBR tem potência de 10,2 cv e torque de 1,13 kgf.m.

A chinesa Dayun oferece uma moto para quem quer transportar cargas maiores, como galões de água e botijão de gás. O modelo Cargo 200 cc tem três tipos de caçamba - com 1.6 metro (R$ 11.500), com 1.7 metro (R$ 11.990) e com 2.0 metros (R$ 12.300). A capacidade de carga varia entre 300 kg e 400 kg e a potência é de 10,87 cv.

A Shineray Max 150 é muito utilizada por motoboys, segundo o coordenador de negócios da empresa, Renoi Rodrigues. Ela tem valor de R$ 4.590, traz motor com 11 cv e pode atingir a velocidade máxima de 140 km/h. A Dafra Riva Cargo é para motofrete. Sai por R$ 5.490 e vem com bloco de 12,1 cv, protetor para pernas e antena protetora. A Kasinski Comet 150 custa R$ 5.390 e tem motor 149 cm³, de 12,9 cv e torque de 1,24 Kgf.m.

