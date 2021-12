Usados mantêm alta com avanço do 0 km

Durante o período de queda do mercado de veículos novos, o segmento de seminovos e usados tende a crescer, pois o consumidor prefere investir menos do que gastaria com um 0 km, a fim de se resguardar. Agora, com as vendas dos 0 km retomando o crescimento, os usados seguem em alta.

Levantamento da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgado no último dia 6 revela que as transações de automóveis e comerciais leves usados apresentaram alta de 8,66% em agosto, na comparação com o mês anterior. Foram comercializadas 1.029.273 unidades em agosto, contra 947.211 em julho. Em relação a agosto de 2016, houve aumento de 8,29% nas transações destes veículos. No acumulado de 2017, o crescimento é de 8,9% sobre o mesmo período de 2016.

Mas para valorizar seu usado na hora da venda – seja para trocar por um seminovo ou partir para um 0 km –, alguns cuidados simples são valiosos para não depreciar seu carro.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, "o índice de proporcionalidade de troca caiu de 5,2 usados transacionados para cada novo emplacado (proporção em julho), para 4,9 em agosto, tendo como principal motivo a baixa oferta de veículos seminovos", comentou Assumpção Júnior.

