Urus é a nova primeira classe dos SUVs

Não é novidade que estes práticos veículos utilitários são de tudo, menos esportivos. Não eram. Esta semana a Lamborghini mostrou a versão definitiva do crossover Urus, que propõe um novo perfil para modelos deste porte. Luxuoso, utilitário e esportivo, o Urus custa € 171,4 mil, cerca de R$ 660 mil. Isso não indica que ele chegará por aqui mas se chegar, seu preço estimado é de R$ 1,5 milhão contando as elevadas taxas de importação e nacionalização.

Estilo de Aventador, design anguloso e muita potência compõem seu pacote que traz motor Porsche V8 biturbo 4,0 litros que gera nada menos que 659cv de potência e 86,7 kgfm de torque e câmbio automático de oito marchas. Com velocidade máxima de 306Km/h ele literalmente ostenta desempenho ao acelerar de 0-100km/h em 3,6 segundos. Acha que ele pode ser instável? Seu diferencial de controle inteligente distribui a força para até 70% na dianteira e 87% na traseira.

Por dentro ele é mais sóbrio e traz vários elementos dos modelos Audi, como o desenho do painel onde se destaca o botão de partida vermelho, o volante e diversos controles também vistos em outros alemães - ao menos é o que as imagens de divulgação permitem ver. Com quatro lugares divididos por generosos consoles centrais, sua plataforma é a mesma de outros morros do grupo Volkswagen como Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne e Bentley Bentayga.

A missão do Urus é clara: dobrar as vendas da Lamborghini que hoje estão niveladas a 3.500 veículos por ano. Virtudes e apelo esportivo ele tem de sobra.

