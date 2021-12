up! turbo tem visual da aventura Cross

A Volks acertou a receita do hatch up! no Brasil. Lançado no começo do ano passado, o modelo ganhou reforço com o motor 1.0 TSI flex, de três cilindros, para gerar 105 cavalos no país. Produzido na fábrica de São Carlos, o propulsor turbo deixa o up! ainda mais nervoso. Já era um carro ágil com o motor 1.0, de três cilindros e 82 cv. Agora, a Volkswagen aposta também no up! Cross TSI, a versão com pacote aventura do hatch compacto no país.

O torpedinho da Volks está praticamente sozinho no segmento de entrada. O Cross up! 1.0 TSI sai por a partir de R$ 48.490. Sob o capô, o motor TSI gera até 105 cavalos e torque máximo de 16,8 kgfm despejado a 1.500 rotações. O 1.0 TSI possui três cilindros e 12 válvulas, comando duplo variável de válvulas (admissão e escape), injeção direta e o turbocompressor. O apetite para velocidade é mostrado logo nas primeiras aceleradas.

O hatch surpreende com seu motor 1.0 turbo de alto desempenho para sua cilindrada, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. Agrega ainda adereços estéticos e mecânicos - suspensão elevada, pneus 185/60R15, rack de teto, retrovisores cromados e rodas exclusivas. O up! Cross também é um hatch amistoso. Leva confortavelmente quatro adultos e tem um porta-malas acanhado de apenas 285 litros. Mas o carro é bem equipado. Tem direção elétrica, mais leve, freios ABS com EBD, air bags frontais, ar-condicionado, som com GPS e bluetooth, além de travas e vidros elétricos nas quatro portas, chave-canivete, sensores de ré, retrovisores com ajuste elétrico e luzes de neblina. Tem apenas 3,66 metros de comprimento e 2,44 metros de entre-eixos, o que favorece estacionar em locais mais apertados.

É um hatch urbano e não dá para exigir muito. Mas a Volks peca em alguns detalhes, como a ausência de uma entrada USB para pen drive. Hoje, todo mundo ouve música e pode levar sua playlist em um pen drive - um probleminha fácil de resolver em uma futura atualização do som ou do multimídia.

