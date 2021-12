Up! reestilizado e com conectividade

Mais equipamentos tecnológicos e uma versão inédita de lançamento são as principais novidades do Up! 2018, embaladas em uma discreta reestilização. O modelo chega às concessionárias ainda este mês, partindo de preços entre R$ 37.990 e R$ 57.100.

Desde seu lançamento, em 2014, o Up! é criticado pela falta de itens tecnológicos. Pois, nesta primeira atualização, o subcompacto remedeia a questão trazendo (ainda que como opcional) o "Composition Phone", que usa o próprio smartphone como plataforma de conexão carro e motorista. Por meio dele o condutor terá acesso a GPS e computador de bordo, entre outros recursos – todos operados pelo novo volante multifuncional, emprestado do Golf.

Para reforçar o ganho em tecnologia, o modelo estreia a série especial Connect. As versões Red, White, Black e Speed saem de linha. No visual, as mudanças são mais discretas e se resumem a capô, rodas e para-choques redesenhados. Internamente, há novas texturas de acabamento e um filete de LED no painel. Os bancos também trazem acabamento distinto.

Os motores 1.0 MPI (82 cv) e 1.0 TSI (turbo, 105 cv) foram mantidos – o aspirado fica reservado às versões Take Up! e Move Up!, enquanto o sobrealimentado vai sob o capô das configurações Move Up!, Up! Connect, High Up! e Cross Up!

