Up! chega ao mercado com nota A em consumo

O ano de 2014 será dos modelos compactos no Brasil. A Volkswagen está prestes a lançar o pequeno hatch Up!. O evento já está agendado para os dias 4 e 5 de fevereiro em Gramados (RS). Antes disso, a Volks solta algumas pílulas sobre o novo veículo. Sob o capô o novo Up! terá o motor 1.0 12V, de três cilindros, seguindo a tendência já usada pelo Hyundai HB20, Kia Picanto e o futuro Ka, que deve chegar em março para brigar no Brasil.

O motor de três cilindros é o da família Bluemotion, o mesmo que já equipa o Fox. Rende até 82 cavalos e 10,4 kgfm de torque com etanol). O câmbio manual de cinco marchas é o já conhecido MQ200, também utilizado por Gol, Fox, Voyage e Polo, entrre outros. Para oferecer mais comodidade, o Volkswagen Up! terá também a opção da transmissão automatizada I-Motion.

A Volks irá comercializa o hatch nas versões Up Take, Up Move, Up Black, Up White, Up Red e Up Move I-Motion. Na semana passada, recebeu também a melhor classificação no selo qualidade energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Assim, chegará ao mercado como o melhor veículo entre os modelos equipados com motor flexível, direção assistida e ar-condicionado. O modelo obteve classificação "A" (verde) no PBE 2014 e atingiu o consumo energético (média E22/E100) de apenas 1,57 MJ/km, conforme norma NBR 7024.

O PBE estabelece que, se a montadora planeja comercializar mais de 33% dos veículos com ar-condicionado e direção assistida, o consumo de energia desses equipamentos deve ser considerado para obtenção dos resultados. De acordo com essas normas, o up! é capaz de rodar até 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina (E22) e até 9,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada, com etanol (E100), valores obtidos conforme norma NBR 7024 e corrigidos pela Portaria INMETRO nº 10/2012.

Veja o consumo e as versões do Up!:

Up Take (câmbio manual):

Etanol: 9,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada

Gasolina: 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada

Up Move (idem):

Etanol: 9,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada

Gasolina: 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada

Up High (idem):

Etanol: 9,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada

Gasolina: 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada

Up Black, White e Red (manual):

Etanol: 9,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada

Gasolina: 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada

Up Move I-Motion (câmbio automatizado):

Etanol: 9 km/l na cidade e 10 km/l na estrada

Gasolina: 13 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada

Up High I-Motion (idem):

Etanol: 9 km/l na cidade e 10 km/l na estrada

Gasolina: 13 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada

Up Black, White e Red (idem):

Etanol: 9 km/l na cidade e 10 km/l na estrada

Gasolina: 13 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada

