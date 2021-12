Uno tem 1.0 de três cilindros

Enfim, a Fiat apresentou o motor 1.0, de três cilindros, no Brasil. Com um atraso de pelo menos quatro anos (a Hyundai lançou o HB20 com a tecnologia de três cilindros no HB20 em 2012), a fabricante italiana escolheu o hatch Uno, já que o Mobi chegou ao mercado com motorização 1.0 16V,

Assim, a linha 2017 do Uno ganha destaque com um amplo pacote de itens de segurança e de tecnologia embarcada, além de dois inéditos propulsores da nova família Firefly Flex - um 1.0 12V com 77 cavalos e o outro 1.3, de quatro cilindros e potência máxima de 109 cavalos, superior ao 1.0 turbinado, de 105 cv, do up!, da Volkswagen, e do HB20, da Hyundai.

Antes carro de entrada da Fiat, o Uno quer realmente deixar este posto para o Mobi. Assim, o Uno 2017 ganha mais equipamentos para surpreender no segmento de entrada. Entre os itens estão agora a direção elétrica já na configuração de entrada Attractive - com valor inicial de R$ 41.840.

Mas a Fiat quer mais. Mudou bem pouco o visual e incrementou mesmo o pacote de itens. O Uno tem garantia de três anos, sem limite de quilometragem. Além da Attractive, são ofertadas as versões Way e Sporting, ambas com a opção do câmbio Dualogic acoplado ao motor maior 1.3.

O Uno Sporting incorpora equipamentos valiosos, como os controles de tração e de estabilidade (ESC), sistema antideslizamento (ASR), pneus "verdes", "start-stop" em todas as versões 1.3 e até assistente de partida em rampa (Hill Holder), itens antes só ofertados em carros mais caros.

Tudo bem que o valor do hatch está acima dos R$ 50 mil - exatos R$ 53.690 -, mas mostra que a segurança é um item a ser seguido pelos concorrentes.

O Uno vem com a boa direção elétrica, já com função City, deixando o volante mais leve para manobras de baixa velocidade. Por dentro, mudanças para as versões mais caras, com novo quadro de instrumentos. A Fiat oferece um novo multimídia com tela de 6,2". Nela, tem opção de câmera de ré (antes disposta no retrovisor interno). Os retrovisores elétricos trazem função "tilt down" (rebaixa o espelho para auxílio em manobras). Com câmbio Dualogic, é possível fazer as trocas das marchas atrás do volante.

O Uno 2017 está à venda nas versões Uno Attractive 1.0 3-cilindros (R$ 41.840), Way 1.0 3-cilindros (R$ 42.970), Uno 1.3 4-cilindros Way (R$ 47.640), Way 1.3 4-cilindros com Dualogic (R$ 51.990), Sporting 1.3 4-cilindros (R$ 49.340) e topo da gama Sporting 1.3 4-cilindros Dualogic (R$ 53.690).

*O jornalista viajou a convite da Fiat do Brasil

