Uno Sporting usa motor 1.3 bem espertinho

Mecânica

A oferta de motores inéditos sempre traz novos horizontes no segmento dos modelos de entrada. A Fiat ousou e oferece logo duas opções de motor (1.0 de três cilindros e 1.3 16V, da família Firefly Flex) para o Uno, hatch referência entre os carros nacionais.

Por três semanas, A TARDE Autos andou na versão mais animadinha e esportiva, a Uno Sporting, com o novíssimo propulsor 1.3 Firefly Flex, com potência máxima de 109 cavalos e torque de 14,7 kgfm a 3.500 rpm, auxiliado pelo câmbio manual – há a opção automatizada Dualogic também.

Com valor de R$ 49.340, a Fiat posiciona o Uno Sporting no andar de cima. Carro de entrada não é mais, já que o Mobi é o escolhido atualmente. Com ajustes para deixar mais afinada a relação potência e consumo, a Fiat garante que o novo motor 1.3 tem consumo na faixa dos 14 km/l (gasolina) em ciclo urbano. Esta situação ocorre graças ao pacote mecânico, com direito a boas relações de marchas e até o sistema start/stop, único entre os hatches ofertados no segmento de entrada no Brasil.

O ineditismo do start/stop – sistema que desliga e liga o motor em paradas no engarrafamento, por exemplo – deixa o Uno 1.3 Firefly à frente dos rivais. A Fiat destacou um pacote de itens de tecnologia embarcada e de segurança, como o ESP e Hill-holder (na versão Dualogic), além da leve direção elétrica com função City, controles eletrônico de estabilidade e de tração (TC), sistema antideslizamento ASR , partida assistida (Tip Start) e novos pneus superverdes.

Desempenho

Antes o Uno era um beberrão-mirim. Hoje, o brasileiro vai perceber que esta característica ficou no passado. Itens como direção elétrica, start/stop, pneus verdes e motor mais eficiente fazem realmente uma enorme diferença no dia a dia dos congestionamentos das grandes cidades pelo Brasil afora. Hoje, a Fiat quer ampliar seus horizontes. E usou toda sua base de pesquisas para mostrar a tão badalada eficiência energética e baixos índices de consumo de combustível justamente na nova família de motores, que inclui um 1.0 com tecnologia de três cilindros.

O Uno Sporting testado na capital baiana e na região da Linha Verde garantiu andar macio e, nos momentos de ultrapassagem, andou com desenho de “motor turbo”. Se o rival up! traz motor 1.0 TSI, de 105 cv, a Fiat oferece agora o Uno com motor 1.3, de 109 cv, e pacote mais ajustado na segurança e na tecnologia embarcada.

Andar com um hatch de entrada e saber que o carro tem controles de tração e de estabilidade só reforça a segurança. O hatch Uno Sporting agrada também pelo visual mais esportivo, condição que antes era criticada por todos já que ninguém quer só aparência. Agora, a aparência do Uno Sporting condiz com a “pegada” mais animada do hatch, que transporta bem o motorista e deixa os caronas com sensação de aperto no carro.

Positivo:

- Motor elástico com 109 cavalos

- Opção do câmbio Dualogic

- Controle de tração e estabilidade

- Start/stop

Negativo:

- Preço próximo dos R$ 50 mil

- Porta-malas de 290 litros

- Espaço para caronas

- Câmbio manual tem engates ruins

Funcionalidade

Para quem acompanhou a evolução do Uno (depois Mille), automóvel que mudou a cara da montadora italiana no país, é fácil dizer que a versão 2017 do Uno, mais especificamente a Sporting, com o novo motor 1.3 Firefly, é sem dúvida, a melhor já feita.

Se o projeto era ter um carro na mão, gostoso, fácil, com boa posição para pilotar e com desempenho adequado para uso urbano e pequenas viagens, o Sporting tem atributos para brigar no mercado, apesar do preço salgado, já que, lá em 1984, quando chegou aqui, a ideia inicial era ser o carro de entrada da montadora.

No trânsito, a leveza da direção elétrica fica ainda maior com o acionamento da função City, que deixa o volante até 50% mais leve para manobras urbanas. A indicação é ligar o City na hora de estacionar, mas, na prática, o conforto é tanto, que é melhor deixar ligado o tempo todo (menos na estrada).

O start-stop é outro item que agrada. No início há o estranhamento com o desligamento do motor, mas o sistema mostra-se ágil e de acionamento imediato. Outros itens que fazem bem ao motorista no dia a dia são os controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas e rebatimento automático no retrovisor direito na marcha ré (mas falta a câmera).

O acabamento interno é bem-feito e mais bonito que as versões sportings anteriores, já que deixaram de lado a cor vermelha nos cintos de segurança, mas mantiveram nas maçanetas das portas. Ainda por dentro, a ideia de agressividade vista no lado externo do veículo é também explorada no desenho dos bancos, texturas e design. A sensação é a de estar em um modelo esportivo, e isso agrada.

Queixas

Mas existem falhas para um carro que custa R$ 50 mil. Mesmo visualmente interessante, o uso excessivo de plástico rígido nas portas e painel não condiz com o preço. O problema segue para o volante multifuncional, que tem boa pegada, mas poderia ser revestido de couro ao invés do plástico cru.

O sistema de entretenimento e interatividade do Sporting testado também não impressiona. Não é sensível ao toque, não tem GPS, entrada de CDs ou qualquer forma de interação a não ser as entradas para auxiliares e USB, além do sistema Bluetooth. Funcionam bem, mas falta o diferencial visto em concorrentes.

Outro inconveniente é a abertura do porta-malas. O carro possui mecanismo para abrir o habitáculo por meio de maçaneta interna, mas, quando se está do lado de fora, a única opção continua sendo inserir a chave na fechadura. Nem o controle remoto do alarme e travas resolve, já que não existe essa alternativa. A Fiat utiliza isso no Uno desde a reestilização em 2001. Antes, no modelo lançado no Brasil em 1984, havia um botão para facilitar o uso. Um pecado para um veículo que, mesmo não sendo de luxo, a cada modelo surpreende em tecnologia e conforto.

Positivo:

- Leveza da direção elétrica City

- Visual esportivo dentro e fora

- Múltiplos porta-objetos

- Rebatimento do retrovisor na ré

Negativo:

- Acabamento em plástico rígido

- Sistema de interatividade básico

- Abertura do porta-malas

- Barulho interno

