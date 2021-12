Uno fica bem mais esperto

A grande modinha do mercado de carros compactos é o uso de motor três cilindros. Citroën C3, Hyundai HB20, Kia Picanto, Peugeot 208, Nissan March, Chery QQ e Volkswagen up! são alguns dos modelos que entraram na onda e já aderiram ao novo propulsor.

O Fiat Uno é o mais recente com a motorização que apresenta baixo consumo de combustível e redução de emissão de poluentes – o motor cumpre as exigências do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, intitulado Inovar-Auto.

Os atuais motores de três cilindros abrem mão de um cilindro para ganhar agilidade e eficiência.

Na busca incansável dos engenheiros pela eficiência energética, o resultado é um motor que agrada nos quesitos economia e desempenho, e tem fortes pontos positivos, como menor atrito, índice de ruído e peso menores, além de alterações na aerodinâmica e queima incompleta. Dessa forma, as perdas são menores pelo sistema de escapamento e a eficiência melhorada.

Essas qualidades foram testadas no Uno 2017. O hatch ganhou o inédito motor 1.0, de três cilindros da família Firefly, que rende 72/77 cv de potência e 10,4/10,9 kgfm de torque (gasolina/etanol). Após oito meses do lançamento do pequeno Mobi, a Fiat volta a concentrar sua atenção no novo Uno, que passou pela 2ª reestilização desta geração, lançada em 2010.

Durante uma semana rodamos com o hatch nas ruas de Salvador. O Uno Way tem visual de off-road light. Agora, o carro trocou a direção hidráulica pela elétrica, ganhando ainda a função City (acionada por uma tecla), que deixa o volante 50% mais leve.

Se há acertos, há também pecados. O apoio de braço retrátil do lado direito do motorista é dispensável, já que é usado para versões com câmbio automático/automatizado. Atrapalha na hora da troca de marcha. O sistema multimídia é o mesmo do Uno anterior, limitado e sem possibilidade de conexão interativa com o celular dos passageiros, como espelhamento de tela ou projeção via CarPlay ou AndroidAuto. O Uno 2017 tem barras longitudinais no teto, faróis com máscara negra, suspensão elevada, retrovisores com indicador de direção e molduras nas caixas de roda.

CONCORRENTES

VOLKSWAGEN UP!

O volkswagen up! Tem o motor 1.0 MPI flex, de 3 cilindros, com 82 cv. Mas a montadora não demorou para logo lançar a versão esportiva. O up! TSI gera 105 cavalos a 5.000 rpm. Tem preço de R$36 mil a R$50 mil.

HYUNDAI HB20

O HYUNDAI HB20 foi um dos primeiros com motor 1.0 de 12V e três cilindros no Brasil. Produzido na fábrica de Piracicaba (SP), O hatch tem direção hidráulica, air bag duplo e generosa lista de itens. O preço inicial é de R$39.990.

NISSAN MARCH

O Nissan March também aderiu ao motor 1.0 12V três cilindros. O novo propulsor rende 77 cavalos de potência e 10 kgfm de torque, tanto com gasolina quanto etanol. Fabricado em Resende (RJ), o modelo chega a custar R$48 mil.

CHERY QQ

A nova geração do QQ chega em duas versões: Look e ACT, ambas com pacote generoso de equipamentos e motor 1.0 Acteco, de três cilindros e 69 cavalos. O hatch tem preço inicial de R$29.990.

PEUGEOT 208

O Peugeot 208 traz sob o cabô o inédito motor 1.2 três cilindros, que levou o título de carro mais econômico produzido no país. O propulsor entrega até 90 cv de potência e 13,0 kgfm de torque máximo. Tem preço a partir de R$48.190.

CITRÖEN C3

A Citröen C3 também lançou no Brasil versões do hatch compacto C3 com motor 1.2 Pure Tech, de três cilindros, que rende 90 cavalos de potência. Tem ar-condicionado, faróis de neblina e direção elétrica. Custa a partir de R$46.990.

