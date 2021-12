Uno entra na onda e ganha mais conforto

O hatch Uno é um compacto bem moderninho. Em 2010, chegou com formas diferenciadas e, no ano passado, ganhou leves mudanças visuais. Mas a Fiat justifica sua liderança com novidades mecânicas e de tecnologia também. De uma tacada só, incorporou o sistema Start/Stop (dispositivo que desliga e religa o motor automaticamente) e ganhou ainda a nova geração da transmissão Dualogic Plus nas suas versões mais caras.

Por um mês, a equipe do Classiautos andou com o Uno Way Dualogic Plus - com preço a partir de R$ 43.259 - para avaliar como funciona o pequeno hatch sem o pedal de embreagem. Usando um câmbio automatizado ao estilo Ferrari - com inédito kit de botões no console central (Drive, Neutro, Ré, A/M Automático/Manual), além da tecla S (Sport) para dar um gás no motor -, o Uno Way tem motor 1.4 Evo Flex, de 88 cavalos. Em situação urbana, o hatch mostra que todo mundo merece conforto. O dispositivo automatizado funciona em total sintonia com a cavalaria do motor 1.4 EVO, garantindo também a troca de marchas manual ou por meio das borboletas localizadas atrás do volante.

O Uno Way é o que traz um visual mais parrudinho e ao estilo off-road, com rodas diferenciadas, rack de teto, apliques plásticos nas laterais e acabamento interno mais vistoso. De série, já traz direção hidráulica, air bag duplo, freios ABS, sinalização de frenagem de emergência e brake light. De mimos, estão lá retrovisores com luzes indicadoras de direção integradas, moldura nas caixas de roda na cor cinza, conta-giros no novo painel de instrumentos e frisos nas portas em alusão ao Way.

O Uno Way tem qualidades urbanas, deixando o motorista à vontade. É um veículo citadino e, por conta disso, valoriza seu interior. A versão estava com sensor de estacionamento e câmera de ré, item que facilita as manobras. Oferece multimídia com conectividade. Assim, o Uno dispara na frente entre os mais modernos hatchs de entrada no Brasil.

