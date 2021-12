Uno 2015 chega com tecnologia

Os hatches compactos seguem como o segmento mais importante do país. As montadoras entraram forte na competição e investem cada vez mais em novas tecnologias, motores mais econômicos, carros novos ou totalmente reestilizados. A italiana Fiat apresentou o novo Uno em 2010 na Bahia e, agora, lança a versão 2015 com visual renovado e itens tecnológicos, em Buenos Aires, na Argentina. Para enfrentar a bateria de inimigos (up!, HB20, Picanto e novo Ka), a Fiat equipa o Uno 2015 com equipamentos inéditos, como o sistema Start/Stop (desliga e religa o motor automaticamente), e câmbio automatizado Dualogic. São sete versões, incluindo a nova Evolution.

Com design e estilo modernos, além de maior conteúdo e tecnologia, os compactos se transformaram muito. Desde o primogênito Uno Mille, a italiana Fiat renovou muito as linhas visuais do seu hatch, que ganha agora uma faceta mais tecnológica entre os modelos do segmento de entrada. Mas as rivais estão também com novidades, como a oferta de motor 1.0, mais econômico e com tecnologia de três cilindros.

O Uno 2015 mantém a opção de dois motores flex (1.0 e 1.4) e agrega mais conteúdo. São sete versões: as novas Attractive 1.0 e Evolution 1.4 Start&Stop, além da Way 1.0 e 1.4 e a Sporting 1.4. A Vivace 1.0 é a da carroceria atual. Sua linha 2015 ganha câmbio automatizado e sistema Start/Stop, item inédito entre os carros de entrada e só ofertado nos modelos mais caros no Brasil. Sem dúvida, o destaque fica por conta do Start/Stop. Presente como item de série na nova versão Evolution do Uno 2015, o recurso desliga o motor em situação de engarrafamento, por exemplo, religando ao simples toque no pedal do acelerador.



Mercado

O mercado nacional está em crescimento e amadurecimento também. Em busca de novas tecnologias para reduzir as emissões de poluentes, as fabricantes têm equipado seus modelos de entrada com a tecnologia do motor 1.0, de três cilindros. Nos quesitos economia e desempenho, este propulsor tem se destacado. Entre os veículos no Brasil, a Hyundai, Volkswagen e Ford estão com os modelos HB20, up! e Ka, respectivamente.

Mas a briga de hatches inclui ainda os renovados March, da Nissan, e o Sandero, da Renault. Renovado, o March vem acompanhado de uma lista generosa de itens de série. O modelo chega em seis versões e a mais completa, SL 1.6, vem com ar-condicionado digital, câmera de ré, navegador GPS e sistema Nissan Connect para acesso às redes sociais.

Além disso, as marcas chinesas também têm suas opções (Chery QQ e Geely GC2, ambos com motor 1.0 de três cilindros). Outro chinês é o JAC J2. Pesando 900 kg, o compacto vem equipado com o motor 1.4, movido a gasolina, de 108 cv, e câmbio manual. Igual aos outros chineses, o J2 é um carro com pacote de série completo.

Já a Toyota oferece o Etios com a opção de dois motores flex, o 1.3 e o 1.5. A coreana Kia tem o Picanto renovado. O hatch é comercializado em única versão, completa, com transmissão automática e motor 1.0 flex.

A Chevrolet aposta no Onix 2015. Há as opções dos motores flex 1.0 e 1.4, incluindo a versão LT 1.4 com câmbio automático de seis marchas e volante com controles para o multimídia. Há também a versão LT, com cinco configurações. O hatch traz botões no volante e funcionam com o MyLink.

No segmento, a Hyundai é a marca que valorizou a beleza. O hatch HB20 tem até versão aventureira, a HB20X, seguindo a tendência do mercado brasileiro.

Confira os preços das versões nesta quinta no Portal A TARDE

