União para manter a originalidade

Kombi, Fusca, Opala, Maverick e Veraneio são ícones da indústria brasileira. E é empolgante ver passar um desses modelos nas ruas. Na Bahia, há carros raros e "joias" que mais parecem que acabaram de sair da linha de produção. É o caso do Fiat 147, modelo produzido em 1978, do advogado Álvaro Rodrigues Teixeira Júnior.

Álvaro adquiriu o hatch em março de 1978 na extinta Americar e preserva o modelo impecável na garagem de casa. Ele é um dos inúmeros donos de veículos clássicos que se reúnem mensalmente nos encontros do Veteran Car Club da Bahia, uma associação que compartilha informações sobre os carros, oficinas e lojas de peças para os donos deixarem os veículos ao estilo zero km.

Mas há outras associações, como os clubes do Fusca e do Opala, que também idolatram o antigomobilismo - hobby da restauração dos carros antigos.

Recentemente, a artesã Jacqueline Ribeiro, dona de um Fusca, modelo 1975 e na cor rosa, decidiu criar um clubinho só para mulheres, o Delas, para deixar de lado a mesmice e mostrar aos homens que "elas entendem e gostam de carros" também.

Outro entusiasta é o empresário Eduardo Tannus, atual presidente do Veteran Car Club da Bahia, entidade afiliada à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e que comanda uma legião de 200 sócios, todos donos de carros com mais de 30 anos de fabricação e que já saíram da linha de montagem.

Colecionador, Eduardo Tannus guarda na garagem sete modelos (Chevrolet Veraneio 1974, VW Fusca 1300 1968, Aerowillys Itamarati 1969, Ford Willys 1978, Ford Landau 1980 e Alfa Romeo TI4 1980, todos com placa preta, além de um Chevrolet Opala 4.100 1989). Entre todos, a Veraneio com motor de seis cilindros traz lembranças familiares. "Quando criança, viaja nela. Meu pai colocava um colchão no porta-malas para eu e meus irmãos. Rodei bastante e consegui encontrar a Veraneio e ai comprei", conta.

De uns anos para cá, os amantes dos carros antigos têm crescido. Na Bahia, o empresário Jorge Cirne preserva o VW Fusca 1949, de origem alemã, o modelo mais antigo em circulação no Brasil. Em Salvador, é mantido ainda o Clèment-Panhard, número 475, de origem francesa, fabricado em 1900, o veículo mais antigo do Brasil.

O contabilista Giovanni Ramos tem um Fusca 1966, na cor verde e motor 1200, com 36 cv, de 6 volts mudada para sistema de 12 volts. Ganhou do irmão Álvaro, que sabia que Giovanni era apaixonado pelo modelo. "Estou com meu Fusca há 10 anos. Tenho um cuidado especial com o motor 1200, que esquenta muito. Mas meu Fusca é único e não vendo e não troco", relata.

Erramos: Na edição do Classiautos, publicamos o nome errado de Jacqueline Ribeiro. Ela também não é arquiteta e, sim, artesã.

Maverick V8 1977 está com motor envenenado

Francisco Silveira, dono de uma locadora de carros e apaixonado por carros antigos, tem um Ford Maverick V8 1977. O possante é na cor laranja com detalhe de faixas na cor preta fosca. A carroceria do Maverick está impecável, toda original e está superbem bem cuidada. Já o motor do carango é um V8 5.0 302, com recalibração de 199 cavalos para 350 cavalos. A "mexida" feita em uma empresa de customização em Curitiba garante as arrancadas no Maverick. "Gosto do design e as modificações deixaram a mecânica envenenada", conta Francisco, que também adaptou as rodas para aro 17 com pneu perfil baixo. O Maverick do Chico ficou um tempo parada para receber todas as mudanças. "Quando entro nesse carro para dirigir volto a ser criança. Sei que tem muita gente apaixonada pelo estilo esportivo do Maverick. Olho para o carro e vejo sempre o seu estilo. Ele combina comigo", garante Chico.

Karmann Ghia é um modelo esportivo e compacto

Marcos Borges, empresário no ramo do pet shop, é mais um apaixonado pelo antigomobilismo. Hoje ele tem em sua garagem um Karmann Ghia 1966. O modelo está com tudo em cima: seu motor de 1200 cilindradas e 6 volts funciona normalmente. Marcos mantém o Karman Ghia com aspecto de veículo zero km. Não é à toa que possui a placa preta de originalidade. "O Karmann Ghia sempre foi o meu sonho. Mas para encontrar um carro em perfeito estado tive que ter paciência. Esse encontrei no Rio de Janeiro e comprei de um colecionador", contou Marcos, que está com o Karmann Ghia há três anos. "Viajo com minha esposa e garanto que o carro é só alegria. Nele, não tenho dor de cabeça", diz.

O Karmann Ghia é um modelo esportivo e tem linhas arrojadas para os anos 60. "É um carro que não é tão confortável. É compacto e tem tudo. É o meu xodó. Não trocaria por nada", afirma.

Opala é tradicional no Brasil

Cláudio Brugo, integrante do Clube do Opala da Bahia, confessa que sempre foi apaixonado pelo modelo. "Entre os carros antigos que admiro, o Opala é o mais bonito. Fiquei um tempo sem nenhum Opala, até que, por ironia do destino, adquiri esse de um amigo que não via já há algum tempo. Estou com ele há oito meses", adianta Burgo.

O Opala é modelo 1970 com motor 2.5 e câmbio de três marchas localizado atrás do volante. É o primeiro modelo Opala sedã produzido Chevrolet (GM) no Brasil, que até então só comercializava uma linha de caminhões. No Opala 1970, o banco dianteiro é inteiriço, transportando até três pessoas. "Sempre admirei o Opala. Mesmo sem carro, ia nas reuniões do clube. Agora, sou assíduo. Gosto das linhas elegantes do Opala, e esse 1970 está muito bonito", adianta Burgo. Além da linha Opala, a Chevrolet do Brasil produziu a perua Caravan.

Fusca 1975 chamado de Penélope Charmosa

A artesã Jacqueline Ribeiro desde menina sempre quis ter um Fusca. Há 12 anos, ela comprou um Fusca 1975 com motor 1300. Em seguida, mandou fazer modificações, pintando o carro de rosa. Além da carroceria, o Fusca recebeu um monte de fru-frus femininos.

Cansada de ir para eventos dedicados aos donos de carros, Jacqueline resolveu criar um clube de carros só para mulheres, o Delas. "Sempre fui apaixonada por Fusca. Pintei até o motor de rosa. Agora, meus encontros são com as donas de carros. Nada de homem no clube", brinca.

Recentemente, Jacqueline viajou ate Vitória da Conquista com a Penélope, nome dado ao seu Volkswagen Fusca 1975.

