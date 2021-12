Uma luz para a manutenção do carro

Diferentes tipos de iluminação automotiva fazem parte do carro para as mais variáveis funções, seja para o aumento de luz a longa distância em um trajeto escuro, ou apenas para sinalizar pedestres e outros condutores da pista. E assim como os veículos que foram ficando cada vez mais tecnológicos, as luzes automotivas também ganharam novos caminhos para se tornar mais eficientes, garantir maior segurança, agradar no design e consumir menos energia.

Os faróis surgiram como pequenas lanternas a querosene ou a parafina para ser transportadas nas carruagens. Com o passar dos anos, as montadoras chegaram a uma fonte mais eficiente de luz: as lâmpadas de gás acetileno.

A viagem no tempo tem início na década de 1920 com o lançamento da lâmpada de duplo filamento, que passa pela primeira lâmpada halógena introduzida na década de 60 e, em seguida, o lançamento do xênon e da tecnologia halógena superbranca, na década de 1990, até a chegada da lâmpada de LED, um marco nas inovações e que deve perdurar por muito tempo.

LEDs são as iniciais, em inglês, de diodos emissores de luz. Essa iluminação automotiva é mais econômica (cerca de 74% a mais que as halógenas) e durável, sem contar que são menores e personalizáveis, podendo ser utilizadas com diversos estilos, ao acompanhar o desenho de uma peça ou permitir a iluminação colorida e com design diferenciado.

Hoje, muitos dos novos modelos já contam com luzes de LED entre os itens de série, mas quando o carro não conta com esse item, o ideal é promover a troca em oficina especializada e dentro dos parâmetros legais para evitar transtornos. Se o objetivo, por outro lado, é apenas melhorar a visão a partir do carro, há opções halógenas especiais no mercado (superbrancas, por exemplo), bem como a instalação de faróis auxiliares com preço mais em conta.

Em Salvador, centros automotivos como a Equipadora Salvador, Salvador Tunning e Rei dos LEDs instalam os kits atualizando a iluminação do carro que também deve atender à voltagem e iluminação especificadas pelo fabricante.

Além dos LEDs

Além das lâmpadas tradicionais (auxiliares, halógenas e xênon), que continuam em alta devido à eficiência e baixo custo dos materiais, outra tendência que promete agradar aos motoristas é a iluminação por luz de laser, onde os faróis podem ser projetados em facho concentrado.

Os diodos de laser tem porte reduzido e apenas um diodo gera um fluxo luminoso com um brilho que já é quase quatro vezes a luminosidade produzida por um LED. Isto significa que os faróis poderão ficar ainda menores no futuro, sem comprometer a intensidade da iluminação.

O principal benefício para os motoristas é que estes faróis terão o maior alcance fornecido por qualquer tecnologia atual de faróis. Esta característica oferece ao motorista melhor visibilidade, resultando em maior segurança de tráfego nas vias.

O BMW i8, série 7 e o Audi R8 foram lançados como os primeiros veículos de produção em série com faróis de laser. Como resultado desta tecnologia, o facho destes veículos tem alcance de até 600 metros – o dobro da distância dos faróis de LED dos padrões atuais.

Fachos de luz podem alcançar até 600 metros

No Brasil, a Osram é a primeira empresa a trabalhar com laser automotivo e oferecer também sensores e identificação por infravermelho para reposição. Um dos últimos são as luzes com tecnologia a laser e o farol matricial, também chamado de farol inteligente. que acende e apaga sozinho, de acordo com a luz diurna e noturna – ou seja, é capaz de identificar a luz ideal para cada caso.

A TARDE Autos conversou com Ricardo Leptich, CEO da Osram no Brasil, e, segundo o executivo, o Brasil é um país muito importante para os negócios da empresa. "Nossa estratégia é nos mantermos em uma posição de liderança, não apenas com o desenvolvimento de novos produtos, como também por meio do pacote completo de serviços que oferecemos. Nesse contexto, o Nordeste é, sem dúvida, muito estratégico para nós, tanto que temos em nossa rede os maiores distribuidores da região. Além disso, como se trata de um público bastante orientado a preço, temos as melhores opções para atender a todo o tipo de demanda", revela.

O especialista alerta ainda que "a iluminação é, sem dúvida, um item de segurança. O farol serve para ver e ser visto nas estradas e rodovias. Manter os faróis sempre com a lâmpada em bom estado de vida útil diminui os riscos de acidentes. Além disso, é importante que as lâmpadas sejam trocadas em pares, para não deixar uma lâmpada bem fraquinha, com a vida útil no fim, e a outra com brilho 100% revigorado. A visita regular a um autoelétrico, a regulagem de equipamento específico para farol e, principalmente, o uso somente de marcas certificadas, que proporcionam segurança para toda a parte elétrica do carro é essencial para o bom funcionamento das luzes automotivas", conclui.

Outras novidades

A Philips também conta com uma linha de lâmpadas halógenas e opções em LED para farol principal e neblina.

A marca lançou no final do ano passado a LED H4, primeira do mercado de reposição compatível com faróis altos e baixos e que projeta luz até 150% mais brilhante na estrada, se comparada com a halógena convencional.

Já a Crystal Vision Ultra é uma linha de lâmpadas com visual diferenciado e, apesar de comuns, tem o "efeito xênon". É a união da luz branca e brilhante na estrada com o efeito xênon azulado no farol de até 4100k lúmens.

Outro produto da fabricante Philips é a LongLife EcoVision, que promete durar até quatro vezes mais quando comparada com as convencionais do automóvel. Isso representa a média de 100 mil quilômetros sem paradas na oficina por conta das luzes dos faróis.

