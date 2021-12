Uber entrega sorvetes de graça a usuários em Salvador

Nesse calor de Salvador nada melhor que um sorvete para refrescar. Imagina a possibilidade de fazer o pedido através de um aplicativo e o gelado chegar em minutos sem pagar nada por isso?. Todos os anos, a Uber oferece sorvetes à seus clientes para celebrar o Dia do Sorvete, hoje, dia 15 de julho.

O UberIceCream funciona hoje das 11h às 15h, nas cidades de Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE), promovida pelo aplicativo Uber. Em Salvador, a parceria da empresa é com a empresa dos picolés Arita. Durante esse período, os usuários do Uber terão no aplicativo a opção "Ice Cream" (sorvete, em inglês). Ao selecioná-la, receberão gratuitamente picolés das marcas participantes. Os picolés serão entregues em um modelo Volkswagen Golf GTE.

O modelo híbrido do tipo plug-in é a quinta opção de motorização oferecida para o Golf no mundo, juntamente com às versões a gasolina, diesel, gás natural comprimido e totalmente elétrica.

O novo Golf GTE tem dois motores: um a combustão de 1,4l TSI com 150 cv e um motor elétrico de 102 cv. Combinados, oferecem potência de 204 cv e produz torque máximo de 35,62 kgfm.

Segundo dados da monatdora, o Golf GTE pode rodar 100 km com 1,5 litro de combustível (66,66 km/l). A autonomia total chega a até 939 quilômetros.

O motorista que costuma rodar principalmente em trechos curtos pode fazê-lo totalmente sem emissões, usando apenas o modo elétrico. A autonomia, em modo totalmente elétrico, é de até 50 quilômetros. A bateria precisa de aproximadamente três horas e meia para carregar completamente em uma tomada convencional.

adblock ativo