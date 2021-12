Twizy é um carro elétrico para uso nas zonas urbanas

O Twizy ainda não é um veículo popular na Europa. Mas a Renault já oferece o pequeno modelo elétrico pelo valor de sete mil euros na França, por exemplo. No Brasil, o Renault Twizy - um carro 100% elétrico - pode ser visto na Usina de Itaipu e nas ruas de Curitiba, já que equipes da Guarda Municipal utilizam o veículo para rondas urbanas na cidade.

A TARDE andou por quase duas horas no Twizy, antes do evento do anúncio de produção do hatch Kwid e do crossover Captur - que contou com a presença do CEO e presidente mundial da aliança Renault Nissan, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Sem previsão de vendas no mercado brasileiro, o elétrico Twizy é um veículo "superinteressante". Aqui, o carro teria preço na faixa dos R$ 50 mil - com os encargos e impostos de importação. Na Europa, a fabricante francesa oferece as versões 45 e 80, e há ainda uma configuração cargo - sai o segundo assento e entra uma área de bagageiro com capacidade para transportar 50 litros para serviços de delivery.

O elétrico Twizy é um veículo altamente prático. É uma mistura de moto com quadriciclo. A TARDE rodou na versão 80 - com capacidade para acelerar até 80 km/hora, segundo dados do fabricante. O veículo é quase um monoposto - há um segundo assento, mas é muito apertado. Fica mais para uma aventura, uma brincadeira, no deslocamento urbano.

A Renault garante que o Twizy pode ser "plugado" em qualquer tomada de 220V - de preferência, uma aterrada para garantir a carga do conjunto de baterias de íon-lítio e a autonomia de 100 km. Para carregar, é simples. Basta pegar a tomada localizada em uma portinhola na parte frontal do carro e "ligar" na energia. Em 3h30, de acordo com as informações técnicas da Renault, a bateria é completamente recarregada.

Para entrar no Twizy, é possível entrar por ambos os lados, por meio de portas ao estilo asa de gaivota e sem vidro. No carro, tudo é muito simples e prático. Não há pedal de embreagem. Basta pôr a chave na ignição e girá-la, ligando silenciosamente o motor elétrico. Antes de sair, destrave o freio de mão abaixo do volante e, em seguida, escolha uma das teclas localizadas na parte esquerda do painel (N, R e D).

O Twizy tem dimensões minúsculas (são apenas 450 kg distribuídos nos 2,34 m de comprimento e 1,23 m de largura). O carrinho da Renault é um veículo ágil e extremamente urbano. Tem um chassi desenvolvido pela equipe de engenharia da divisão Renault Sport Technologies.

Na Europa, é possível estacionar perpendicularmente. No Brasil, o artigo 181 do CTB indica que é uma infração média, com penalidade de multa e remoção do veículo, para quem estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito.

*O jornalista viajou a convite da Renault do Brasil

