Turismo de aventura em 4x4

A popularização de veículos SUV equipados com tração nas quatro rodas deu grande impulso a um setor turístico até então restrito a praticantes radicais do automobilismo fora de estrada. Com apoio de técnicos em viagens de aventura, roteiros bem dimensionados e estrutura hoteleira definida previamente, é viável e muito mais agradável descobrir locais como o Museu do Homem Americano, situado no extremo sul do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, próximo da divisa com a Bahia e Pernambuco. Ou ainda passar por Machu Picchu, a caminho da Amazônia peruana.

O paulista Nelson de Almeida Filho e o mineiro Dalmo Iglesias propõem duas experiências com enfoques e duração diferentes, ambas baseadas na larga experiência dos seus planejadores. Fundador do Jeep Clube do Brasil e respeitado no mundo do fora de estrada brasileiro, Nelson divide seu tempo entre clientes corporativos – regularmente ele promove clínica de pilotagem off-road para fabricantes de veículos com tração total – e a sua empresa Borac, responsável por pesquisar e desenvolver roteiros que exploram atrações pouco conhecidas do interior do país.

“Uma das atrações da nossa próxima viagem é o Museu do Homem Americano, criado pela persistência da pesquisadora francesa Niéde Guidon, em meados da década de 1970, e que hoje conta com o apoio de várias entidades internacionais. É um museu de primeiro mundo situado no extremo sul do Piauí, próximo da divisa com a Bahia e Pernambuco”, comenta Almeida Filho, que em 24 de abril parte de Belo Horizonte liderando a Expedição Cafundós.

O trajeto com duração de 12 dias percorre boa parte da Serra da Capivara, onde, lembra Nelson, “podemos encontrar uma paisagem muito bonita e que está se tornando um polo de estudos e pesquisas arqueológicas”. Os caminhos da Expedição Cafundós também passam pelas cidades históricas de Minas Gerais, o Parque Nacional do Jalapão e por Remanso e Casanova, ambas imortalizadas e popularizadas na canção “Sobradinho”, de Sá, Rodrix e Guarabira.

O caminho total vai percorrer cerca de quatro mil quilômetros entre 24 de abril e 25 de maio, e na previsão de gastos de R$ 3 mil por pessoa estão incluídos os custos de inscrição, hospedagem em apartamento duplo, alimentação e ingressos em alguns passeios previstos. Os participantes devem usar os próprios automóveis e respectivas despesas de combustível.

Fora do Brasil

Se você está buscando uma aventura com apelo internacional e suas férias e orçamento permitem 22 dias de estrada durante o inverno do hemisfério sul, a proposta da Eco Expeditions é bem interessante.

Dalmo Iglesias, outro veterano do segmento, promove entre 1º e 22 de julho a Expedição 4x4 Peru, que vai explorar as regiões norte, sul, leste e oeste do país vizinho, além da Cordilheira Branca, Lima e Machu Picchu, passando pela Amazônia peruana que faz fronteira com o Brasil.

O trajeto da Expedição Peru inicia-se em Rio Branco (AC) e em sua primeira fase cruza a Cordilheira dos Andes pela Ruta Inti-Inka até chegar a Cuzco, antiga capital do Império Inca. No trecho seguinte, alguns dias em Lima proporcionarão a oportunidade de degustar a culinária peruana, fortemente focada em peixes e frutos do mar. A capital é endereço de alguns dos mais premiados restaurante do planeta: o Central (do chef Virgílio Martinez) e o Astrid & Gastón (de Gastón Acurio), ambos com cardápio que exploram todas as vertentes da comida peruana. O Parque Nacional de Paracas, na orla do Oceano Pacífico, também está no roteiro e inclui pernoite em um autêntico oásis e uma visita às Linhas de Nazca.

O percurso total previsto é de 5.500 km e, segundo Iglesias, um casal disposto a curtir essa experiência terá um gasto em torno de US$ 7 mil. “Esse custo inclui os serviços da Eco Expeditions, hospedagem e alimentação para duas pessoas, seguros e combustível para o carro do participante e uma quantia para passeios e entradas em atrações turísticas. Como é normal nessas excursões, os participantes utilizam os próprios veículo”.

