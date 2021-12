Turbinado, Speed up! tem motor 1.0 com 105 cavalos

Uma nova era no segmento dos veículos 1.0 do Brasil. Este é o intuito da Volkswagen ao lançar o hatch compacto up! TSI, que vem equipado com o novo motor 1.0 turbo flex, que rende até 105 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque entregues a partir de 1.500 rpm.

O novo propulsor, primeiro turbo com injeção direta de combustível produzido no país, chega com tudo desde a versão intermediária Move up!, sugerida por a partir de R$ 43.490.

A versão mais cara da gama, por sua vez, é a edição limitada e mais esportiva Speed up!, com valor de R$ 49.990.

O motor não será oferecido para a configuração mais barata (Take up!), que custa a partir de R$ 30.660 (2 portas) e será o único das Black, White e Red up!, que deixará de ofertar o MDI. A partir da versão Move, a diferença de preços entre as duas opções de motores (MDI e TSI) fica em R$ 3,1 mil.



Com previsão de chegar às autorizadas da marca já em agosto, o up! TSI se difere das demais versões além, é claro, do motor, pelas pequenas alterações em detalhes visuais. Um exemplo é a tampa do porta-malas traseiro sempre na cor preta ninja, com a identificação TSI. Outras mudanças no design não são tão fáceis de ser percebidas. É o caso do para-choque dianteiro, que cresceu quatro centímetros, para ajudar a acomodar o intercooler (que resfria os gases do turbo), mas nada que seja notado visualmente.

Direção elétrica, coluna de direção ajustável, ar-condicionado, sistema de som com CD-player, leitor de MP3, entradas USB e auxiliar e conexão Bluetooth, vidros dianteiros e travas elétricos, pneus verdes (que oferecem menor resistência ao rolamento) e câmbio manual de cinco marchas, entre outros itens, são de série em todas as versões do hatch pequeno da Volks.

Esportividade

Para celebrar a chegada do novo motor, a Volkswagen criou a série especial Speed up! Esbanjando esportividade, o modelo será disponibilizado sempre na cor branca. A área central do para-choque é na cor preto ninja e os aros dos faróis auxiliares em efeito crome. Nas laterais, há faixas azuis alusivas à versão e defletores, além dos retrovisores também na cor azul.

As rodas são de liga leve e aro 15 são diamantadas. Internamente, o carro vem com o teto e as colunas na cor preta, com a intenção de deixar o ambiente um pouco mais esportivo. Os bancos ainda são revestidos em couro sintético.

Segundo a VW, o up! TSI (a sigla identifica o modelo turbinado) passa a ser o automóvel mais econômico do país, à exceção dos híbridos (caso do Toyota Prius e Ford Fusion Hybrid). Estudo do Inmetro apresentado pela montadora alemã aponta que o veículo é capaz de rodar 9,6 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada, com etanol, e 13,8 km/l na cidade e 16,1 km/l na estrada, com gasolina.

Para ajudar na economia, a VW recalibrou o câmbio manual de cinco marchas. Sua relação do diferencial foi alongada em 26%, embora as relações de marchas sejam as mesmas. Segundo a montadora, esse ajuste permite que o motor trabalhe em rotações bem baixas quando o carro roda na estrada, por exemplo. O tanque é de 50 litros. "Como as respostas são boas, não se precisa 'afundar' o pé para o veículo deslanchar. Afora o turbo, a injeção direta de combustível é a principal responsável pela economia. Nesse sistema, gasolina e/ou etanol são pulverizados em alta pressão na câmara de combustão", destacou Markus Kleimann, vice-presidente de desenvolvimento de produto da VW.

