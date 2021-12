Tuka Rocha diz que, na Bahia, quer largar na frente

O domingo será de muita adrenalina nas ruas do Centro Administrativo da Bahia. Salvador respira Stock Car, a categoria mais importante do automobilismo brasileiro. A temporada 2013 chega à sua quarta etapa com uma briga acirrada pela liderança do campeonato. O líder é o piloto Daniel Serra, da Red Bull Racing, com 9 pontos à frente do companheiro de equipe, Cacá Bueno (56 pontos).

Empatado com o pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno, está o campeão de 2008, o piloto Ricardo Maurício, com os mesmos 56 pontos. Valdeno Brito e Thiago Camilo, que sentiu o gosto da vitória em 2011 na capital baiana, estão colados com 51 e 40 pontos, respectivamente.

Por isso, o sábado será decisivo. Os treinos da manhã e o classificatório são extremamente importantes para sair na frente do Grid de Largada. Em um circuito de rua e de poucos pontos de ultrapassagem, uma boa classificação é o primeiro passo para não ficar no meio do pilotão na largada da prova de Salvador, a quarta etapa da temporada 2013 da Stock Car. Correndo por fora e no Top 10 da classificação deste ano está o piloto Tuka Rocha, da BMC Racing. Tuka Rocha é rápido nas respostas e garante que, na Bahia, a melhor estratégia é "largar na frente".

Veja uma conversa rápida com o piloto Tuka Rocha, da BMC Racing:

1. Como é para você participar de uma prova de rua? Aqui, o público é caloroso...o piloto sente isso, é um estimulo a mais na prova?

Provas de ruas são muito interessantes, pois a proximidade com o público é muio grande! Sentimos isso o tempo todo, além de ser bem diferente que uma pista regular.

2. Qual é a estratégia para a classificação? A corrida em circuito de rua é realmente diferente? Precisa de cuidado redobrado do piloto?

A estratégia mais do que nunca é largar na frente.



3. Quais são os planos para a temporada 2013?

Os planos são terminar a temporada entre os 10 primeiros e se possível fazer meu primeiro pódio ou vitória na Stock Car ainda esse ano, além desses objetivos estamos muito focados em acabar a temporada entre as primeiras equipes!

adblock ativo