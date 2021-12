Tudo o que sabemos sobre o novo Peugeot 2008

O Peugeot 2008 nasceu em 2013, na França, com o propósito de ser o principal concorrente do Renault Captur local e conseguiu. Hoje o modelo é o segundo mais vendido em sua categoria na Europa. Por aqui sua presença é mais tímida por conta da marca que vive um novo momento ao remodelar seu pós-venda e também por conta do 3008, sucesso de vendas.

Voltando ao Peugeot 2008, cinco anos depois, pouca coisa mudou; até agora. O site Automedia flagrou nas ruas de Paris, na França, a nova geração do Crossover que desembarcou no Brasil ainda em 2015. O 2008 das fotos estava camuflado, mas pode-se perceber as mudanças significativas de uma nova geração. O modelo chegará inspirado no seu irmão maior 3008, que tem o design agressivo e bem esportivo. Linhas cada vez mais agressivas, retilíneas, barras verticais na traseira, desenhos angulosos e o já conhecido bumerangue nos farois devem fazer parte dessa novidade.

Outro detalhe que chamou atenção foi o maior espaço de entre-eixos, o que poderá render maior estabilidade ao carro e espaço interno para os ocupantes. A expectativa é que o carro chegue às ruas europeias até o final deste ano, ou começo do próximo.

Recentemente, nossa reportagem esteve no lançamento do SUV 5008, onde tivemos contato com os executivos da PSA, que falaram sobre alguns detalhes do que vem por aí. Durante o evento, ficou claro que o belo interior dos SUVs deverá inspirar definitivamente o novo 2008. Assim, o elegante comando do câmbio por botões, os controles centrais do painel em cinza com aspecto retrô, as luzes azuladas nos recortes do acabamento das portas, tudo pode chegar ao modelo menor.

O que esperar?

Por dentro, o visual provavelmente será similar ao do 3008 e do próprio 5008. A Peugeot deverá adotar novidades para o sistema I-Cockpit, que é um cluster cluster digital em posição elevada, onde é possível se observar o painel por cima do volante, que tem dimensão reduzida. Outra grande novidade que o 3008 trouxe e que possivelmente será usado na nova geração do 2008, é o controle das funções do carro pelo kit multimídia. Neste ponto a evolução clara: o sistema usado pela PSA tem evoluído muito, com interface simplificada, e a tecnologia avança rápido chegando aos modelos de entrada da marca.

Na Europa serão comercializadas duas gamas de motores; de 3 e 4 cilindros, ambos turbinados e alimentados a gasolina ou a diesel, o que não teremos aqui. Caso a nova geração chegue ao Brasil, o que é provável, já que a Peugeot está padronizando seu portfólio em todo os mercados, a expectativa é que mantenha o já conhecido THP de 173cv Flex de potência e torque máxico de 24,5kgfm disponível a partir dos 1.400rpm. Ainda sem confirmação, pode ser o final da linha para o motor aspirado 1.6 flex de 122cv.

