Tucson saiu de linha? Hyundai diz que não

Questionados pelos leitores do Autos sobre o suposto fim da linha para o veterano Tucson, que é vendido no Brasil desde 2004 e produzido em Goiás desde 2010, nossa reportagem buscou a verdade dos fatos com quem sabe das coisas: a própria montadora, no caso a Caoa-Hyundai e também com os concessionários de Salvador.

Atualmente o Tucson é na verdade a antiga geração do SUV, e convive com o iX35 e com o All New Tucson, que são os modelos seguintes. No site da montadora, há dois modelos no catálogo, um sem sobrenome e outro na versão "GLS", com preço sugerido de R$ 74,9 mil, que na prática era a única opção de compra.

Consultamos os concessionários de Salvador e, para nossa surpresa, havia uma unidade nova, já emplacada, a pronta entrega por R$ 74.990,00. Em outras duas lojas os concessionários admitiram não saber se o Tucson saiu de linha mas que não tem recebido novas unidades do SUV desde fevereiro.

Hyundai afirma que não sai de linha

Consultamos a Caoa, responsável pela fabricação do veículo, que foi categórica em afirmar que "por enquanto", o Tucson não sai de linha e completaram que os concessionários "receberão novas unidades nos próximos dias".

Seja como for, fato é que as vendas em baixa em função do crescimento do Creta, fabricado pela Hyundai Motor, há tempos vem gerando concorrência interna com o Tucson. Ainda assim, em termos de pacote de equipamentos, enquanto o Creta custa a partir de R$ 76 mil, com motor 1.6 flex de 130cv e câmbio manual, com esse valor ainda é possível comprar um SUV com motor 2.0 de 146cv e transmissão automática. Se o consumidor não faz questão de ter um carro com design mais interessante e atualizado, o Tucson não deixa de ser uma boa opção de compra.

Visual antiquado mas com qualidades

Apesar do visual há muito datado, o Tucson GLS vem com o consagrado motor 2.0 16V de 146cv flexível, o visual já conhecido mas superior em nível de montagem a muitos dos SUVs mais novos, e pacote com transmissão automática de quatro velocidades, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, freios ABS com distribuidor de frenagem EBD, ar condicionado digital e sistema de entretenimento com navegação, camera de ré e conexão com celulares via bluetooth, auxiliar e USB.

