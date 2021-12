Tucson flex chega por R$ 67.500 no Brasil

A Hyundai conquistou sua imagem com o trabalho do Grupo Caoa. De importador, o Grupo Caoa agora é produtor de veículos em sua fábrica de Anápolis, Goiás. Na semana passada, chegou a primeira cria da fábrica do Centro-Oeste: é o Tucson com motor flex.

Montado em Goiás, o utilitário da Hyundai chega agora com o novo motor 2.0 l Flex DOHC com CVVT (Comando de Válvulas Variável), de 16 válvulas, 4 cilindros em linha, com cabeçote e bloco em alumínio e injeção eletrônica MPFi (Mult Point Fuel Injection). O propulsor despeja 142 cavalos com gasolina e 146 cavalos com etanol a 6.000 rpm. Seu câmbio automático é de 4 velocidades.

O Tucson vem com sistema de freios conta com ABS e EBD de 4 canais de última geração. De série, traz ainda travamento e destravamento das portas a distancia pelo sistema keyless, airbags para o condutor e passageiro. A versão mais cara inclui bancos de couro e kit multimídia com DVD, CD, AM/FM, GPS de fábrica e o novo sistema TPMS, que avisa quando os pneus precisam ser calibrados. O modelo tem um porta-malas de 340 litros e com os bancos traseiros totalmente rebatidos capacidade aumenta para 1.250 litros.

O Tucson Flex sai por R$ 67.500 e a versão mais cara tem valor inicial de R$ 75.000.

