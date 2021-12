Tucson chega renovado e com mais itens

A Caoa Hyundai renovou o pacote de equipamentos para o Tucson no Brasil. Na onda dos crossovers urbanos, o modelo da Hyundai é uma das boas opções na briga entre Ford EcoSport, Jeep Renegade e o badalado HR-V, da japonesa Honda.

Feito em Anápolis (Goiás), o novo Tucson sai por R$ 69.990. Tem valor igual aos dos rivais e, entre os destaques, estão o pacote de equipamentos, posição elevada para dirigir e motor 2.0 Flex, de 16 válvulas, quatro cilindros em linha, CVVT (Comando de Válvulas Variável), com cabeçote em alumínio e injeção MPFi (Multi Point Fuel Injection), gerando 146 cavalos. Peca pela caixa de câmbio automática com apenas quatro velocidades.

O carro sai com reforço no seu conjunto com suspensão dianteira independente, tipo McPherson com molas helicoidais, amortecedores pressurizados a gás de dupla ação, e, na traseira, suspensão independente, tipo Dual-Link com molas helicoidais e amortecedores pressurizados a gás de dupla ação. Possui sistema de freios ABS de quatro canais de última geração e EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem). A direção do utilitário tem sistema de assistência hidráulica progressiva e os discos de freio dianteiros são ventilados e os traseiros, sólidos.

A versão de entrada do Tucson flex traz ainda vidros e retrovisores com rebatimento elétrico, porta-objetos, porta-copos, descansa braços e console central para armazenamento de pequenos objetos. Para não perder seu espaço entre concorrentes como o Renault Duster e o novo Peugeot 2008, por exemplo, a CAOA Hyundai garante o sistema de destravamento das portas a distância pelo sistema keyless. Há ainda o obrigatório airbag duplo (Motorista e passageiro) e o sistema de ar-condicionado é digital.

O Tucson tem também sistema de abertura do porta-malas pelo vidro vigia traseiro, facilitando assim o uso do compartimento de carga. O utilitário tem espaço ideal para quem necessita acomodar as bagagens sem abrir mão do conforto. Oferece ainda um sistema de rebatimento dos bancos traseiros, aumentando seu espaço para transportar malas e objetos maiores no porta-malas. Com os bancos posicionados de maneira normal, a capacidade do porta-malas é de 644 litros e, com os bancos traseiros rebatidos, aumenta para 1.679 litros.

