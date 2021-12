Troque uma compra por um automóvel

Imagine comprar suas roupas de fim de ano ou o presente do amigo-secreto gastando R$ 200 e ser sorteado com um carrão dos sonhos. Essa mágica de transformar uma "abóbora" em uma linda carruagem é possível: já é tradicional a oferta de cupons para quem comprar produtos nos shoppings. Aí, basta depositá-los em uma urna para o sorteio de automóveis luxuosos, como o Jaguar XE, BMW 220i ou um Volvo S60, modelos que custam, em média, R$ 150 mil.

Este ano, os estabelecimentos estão bem generosos. E Papai Noel pode, sim, chegar de Nissan Kicks à sua porta. Mas o presentão pós-Natal só é possível se você entrar no jogo das compras: é preciso comprar de R$ 200 a R$ 400 para ganhar cupons, concorrendo assim aos carros sorteados nos shoppings de Salvador.

Cada estabelecimento tem suas regras. Estão sendo ofertados carros de lançamentos, com conforto e muita tecnologia embarcada. Um deles é o Jaguar XE. O sedã de luxo da tradicional marca inglesa dos lordes vem equipado com motor potente de 240 cavalos e uma gama de tecnologias. Além do Jaguar, o baiano pode ganhar também modelos como o Volvo S60, BMW 220i, Nissan Kicks, Honda HR-V, além de 10 motocicletas Yamaha Neo.

Na brincadeirinha de Natal, você pode trocar R$ 200 – basta apenas um cupom – para ter um carrão na garagem de até R$ 182 mil. Ao todo, são 30 possibilidades de ganhar um automóvel ou uma moto. Miguel Magnavita, gerente de marketing do Shopping Paralela, diz que tudo é questão de sorte. "Matematicamente quanto mais cupons, mais chances de ganhar. No nosso histórico de ganhadores, teve gente que ganhou com apenas um", relata Magnavita.

Os shoppings Salvador, Da Bahia, Bela Vista, Salvador Norte, Paralela e Barra renovam mais uma vez a esperança do sonho do carrão. A escolha dos veículos levou em consideração pesquisas para identificar marcas de desejo do público. Karina Brito, gerente de marketing do Shopping Barra, garante que a marca mais emocional hoje é a Jaguar, que tem loja em Salvador. "O Jaguar é um sonho de consumo dos nossos clientes. É um carro de luxo", ressalta Karina.

O farmacêutico Antônio Fernando Arouca participa de sorteios. Ainda não ganhou nenhum prêmio, mas está confiante: "Se ganhar o carro, ficarei com ele", torce. "Os veículos saem prontos para rodar. O carro é entregue vistoriado, emplacado e com o IPVA pago para o ano de 2017", explica Mário Curvelo, coordenador de marketing do Shopping da Bahia. Essas vantagens e o excelente valor de mercado fazem o consumidor gastar um pouquinho mais para participar. "É um prêmio muito valioso, que resolveria meus problemas. Ganhando, venderia o carro para pagar minhas dívidas e comprar uma casa", ressaltou Cleidson Araújo, que colocou 18 cupons no Shopping da Bahia.

Nos shoppings Salvador, Salvador Norte e Barra, é possível baixar um aplicativo para validar os cupons. A nota fiscal deve ser escaneada no aplicativo por meio de foto e, em seguida, validar as compras, excluindo bebidas alcoólicas e medicamentos. Normalmente, os cupons podem também ser validados nos postos de troca. Aí, é aguardar a data do sorteio.

