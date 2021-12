Troller monta T4 com cor especial para feira

A cearence Troller, controlada atualmente pela Ford, é um fabricante de um carro só. Depois da aposentadoria repentina da picape Pantanal, a fabricante Troller concentrou seus esforços na atualização do jipinho 4x4 T4. De uns dois anos para cá, surgiram notícias de uma reestização completa do modelo, que recebeu mecânica mais robusta, suspensão ajustada aos nossos terrenos e visual mais moderno.

No Salão do Automóvel de São Paulo em 2012, a Troller revelou o conceito TR-X, um carro com linhas arrojadas e que deve ser o futuro das linhas do novo T4 a ser lançado em breve. Na semana passada, a Troller soltou mais uma novidade. Ainda não é o novo T4. O jipinho da Troller ganhou uma pintura especial inspirada no deserto do Wahiba, no Oriente Médio. O modelo foi feito pela empresa Merck, em parceria com a fabricante Troller, para ser apresentado na Feira da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), realizada no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Lançado em 1997, o Troller T4 vem equipado atualmente com motor MWM International MaxxForce 3.2 TGV, de 165 cavalos de potência, e sistema EGR para funcionar com diesel S50. Tem transmissão manual de cinco marchas e sistema de tração 4x4 Part Time. Por ser um veículo para trilhas mais pesadas, tem uma altura boa para transpor os vários obstáculos em trilhas das mais duras. Com entre-eixos de 2,411 metros, o T4 se sai bem com força de 38,7 kgfm de torque máximo a 2.200 rpm e ângulos de entrada de 50° e de saída de 37°. Para garantir a performance no off-road, a Troller equipa seu jipinho com pneus 255/75R15 e oferece inclinação lateral máxima de 45°.

De série, o T4 vem agora com peito de aço para proteção da parte de baixo do motor em trilhas e "snorkel" para tomada de ar na capota, O veículo vem também com novo painel de instrumentos em tom de fundo em cinza e novos grafismos. Direção hidráulica, ar-condicionado, trio elétrico, relógio digital, conta-giros, tomada 12V, bagageiro e capota rígida também estão no pacote de equipamentos de série.

adblock ativo