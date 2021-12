Troller lança jipinho T4 Praia para o verão

A Troller produz um único modelo em Horizonte, Ceará. Controlada pela Ford, a cearense Troller tem ofertado uma nova variação do jipinho T4. Chamado T4 Praia, o veículo foi desenvolvido com apetrechos e visual para uso mais em área litorânea.

O jipinho T4 Praia incorpora bancos revestidos em neoprene e suporte para prancha de surf. Ganhou uma pintura especial em verde e amarelo, em alusão à natureza e belezas naturais brasileiras.Para Roberto Suda, analista de Produto e um dos desenvolvedores do modelo, "o Troller Praia foi criado para mostrar as inúmeras possibilidades de personalização do veículo, que além de bonito conta com a reconhecida eficiência da motorização e tração 4x4", explica

A versão do jipinho da Troller vem equipado com novo motor 3.2 TGV da MWM Internacional, com turbina de geometria variável e pressão de injeção de combustível mais alta para gerar potência de 165 cv. Tem peito de aço para proteção da parte de baixo do motor em trilhas e snorkel para tomada de ar na capota, que aumenta a segurança na travessia de trechos alagados, com até 800 mm de profundidade.

O T4 Praia possui ainda sistema de tração 4x4, diferencial traseiro autoblocante, freio a disco nas quatro rodas e carroceria em compósito resistente a impactos e corrosão. É um legítimo off-road e garante as entradas e saídas das trilhas com rodas de alumínio, pneus todo-terreno 255/75 R15, santantônio, faróis de neblina e ganchos de reboque com capacidade de 2.400 kg.

Vem ainda com direção hidráulica, ar-condicionado, trio elétrico, relógio digital, conta-giros, tomada 12V, bagageiro e capota rígida removível. A Troller oferece ainda uma linha de acessórios originais, entre os quais estepe e calha de chuva até barra de teto e GPS.

