A Troller, marca controlada pela Ford, usa ações de marketing para apresentar o novo utilitário T4. O modelo, que ganhou uma exposição em carro-conceito TR-40 no Salão de SP 2012, será mostrado em nova versão no sábado que vem, em São Paulo. Na semana passada, a Troller divulgou as primeiras imagens do Novo Troller T4 em ação, filmadas durante a fase de testes do utilitário.

Roberto Nunes Troller faz pré-estreia do novo utilitário T4

O novo carro ganha ares de suspense, já que está totalmente camuflado. No entanto, percebe-se um utilitário com pegadda de Jeep, valorizando a vontade de rodar em terrenos acidentados. A marca, que tem fábrica em Horizonte (Ceará), valoriza os contornos robustos do veículo e a sua disposição para enfrentar terrenos difíceis. Em uma das tomadas, faz a travessia de um rio. Em outras, roda na lama e na areia.

A equipe de design trabalhou mais de dois anos para oferecer um novo T4 totalmente renovado e com desenho de carroceria mais arrojado. Segundo informe da Troller, os engenheiros tiveram como meta aprimorar ainda mais a resistência e versatilidade do veículo, que é conhecido como um ícone off-road, melhorando ao mesmo tempo as suas características de dirigibilidade e conforto na cidade.



Inspirado no protótipo TR-40 exibido no último Salão do Automóvel de São Paulo, o Novo Troller T4 já rodou mais de 200 mil quilômetros em testes por diferentes regiões do Brasil. O carro passou também por cerca de 53 mil horas de desenvolvimento virtual e 22 mil horas de testes virtuais para atender padrões elevados de desempenho e qualidade.



