Triumph turbina Tiger 800

A Triumph já iniciou a pré-venda da nova Tiger 800 no mercado brasileiro. Apresentada no Salão de Milão em novembro do ano passado, a moto mais vendida da marca quer incomodar os concorrentes. A tradicional marca inglesa deu um retoque no visual e traz como principal novidade a tecnologia embarcada.

Montada em Manaus, a moto tem a maioria dos componentes vindo da Tailândia, mas também conta com peças da Inglaterra e do Japão. A Tiger 800 ganhou um visual mais agressivo e robusto. O novo design do tanque, por exemplo, proporciona uma canalização do ar quente do motor para longe das pernas do piloto.

O modelo é ofertado em duas versões. Com rodas de liga-leve de 19 polegadas na dianteira e 17 polegadas, a XRx (R$ 42.190) tem maior capacidade on-road. Já a XCx (R$ 45.390) possuem rodas maiores e com desenho rajados no raio de 21 polegadas, na dianteira, e 17 polegadas na traseira. Isso garante uma maior aderência e, consequentemente, uma melhor performance em situação off-road.

Conquistando pontos em tecnologia e segurança, o modelo chega equipada com controle de tração, sistema de aceleração eletrônico Ride by Wire, módulos de pilotagem on e off-road com três configurações básicas e combinações interligadas ao sistema de ABS e controle de tração. A motocicleta ainda vem de série com piloto automático nas duas versões e computador de bordo que informa tempo de viagem, velocidade, autonomia e consumo de combustível.

O coração da motocicleta da Triumph é outro destaque. É a segunda geração do propulsor de três cilindros, com 800 cc, para entregar 95 cavalos de potência e 8,06 kgfm de torque. Assim, houve uma melhoria de 17% na economia de combustível em relação ao motor anterior. As duas versões chegam ao mercado em três opções de cores: branco (Crystal White), preto (Phantom Black) e azul (Caspian Blue). Um conjunto de pacotes de acessórios foi desenvolvido especialmente para a nova Tiger 800. Assim, o consumidor pode personalizar a moto segundo suas necessidades. São cinco opções "esportivo", "conforto", "viagem", "proteção" e "bagagem".

A marca tem 12 concessionárias espalhadas pelo Brasil nenhuma ainda na Bahia, mas abrirá as portas para a região Nordeste com a 13ª concessionária que está sendo construída em Recife, Pernambuco.

