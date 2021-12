Triumph Thunderbird Storm é "punk"

Se você gosta de um estilo mais agressivo de pilotagem, a Triumph Thunderbird Storm é para você. Com opções de pintura nas cores preta (brilhante) ou grafite (fosco), a motocicleta chega no mercado brasileiro pelo preço de R$ 49.900.

O motor é o T-16, de 1.699 cc, que garante potência máxima de 97 cavalos e torque de 156 Nm, a partir de 2.950 rpm. Assim, a moto se torna uma das customs com melhor desempenho no mundo.

O modelo traz os marcantes faróis duplos, presentes também na Rocket III e na Speed Triple. Entre as outras características, está o guidão do tipo T-bar e a baixa altura do assento, com 700 mm. Há também a presença da inscrição Triumph estampada no tanque de combustível.

De série, a moto é equipada com freios ABS, rodas de alumínio com design exclusivo e computador de bordo com tela em LCD, entre outros recursos.

