Triumph Rocket III Roadster é um foguete

Com valor de R$ 69.900, a Triumph comercializa no Brasil a naked Rocket III Roadster. Ela é equipada com o maior motor do mundo para motos produzidas em série, com três cilindros, refrigeração líquida e cilindrada de 2.294 cc.

Os novos escapamentos foram posicionados um de cada lado da motocicleta, para que a potência e o torque fossem aumentados e a aparência ficasse mais equilibrada. Assim, ela desenvolve potência máxima de 146 cavalos a 5.750 rpm e torque de 221 Nm, já nos 2.750 giros. A transmissão é de cinco marchas, com embreagem hidráulica multidisco.

A motocicleta da britânica Triumph vem praticamente completa de série. Ela possui painel de instrumentos com medidor de combustível, indicador de marcha engatada e relógio, garfo telescópico invertido de 43 mm de diâmetro, suspensão traseira ajustável, eixo-cardã de baixa manutenção e freios antitravamento (ABS).

Na frente, a Rocket III Roadster traz dois faróis, marca registrada da linha Triumph na sua história. Os outros componentes, em preto e com detalhes cromados, equilibram o visual, deixando-o mais agressivo e minimalista.

O conjunto de rodas e pneus é composto da medida 150/80 R17 na dianteira e 240/50 R16 na traseira. Comparando com um supercarro, o pneu traseiro da Rocket III Roadster é mais largo que o pneu dianteiro da Ferrari 458 Spider, que usa a medida 235/35 ZR20.

Entre as opções de coloração, a Preta Phantom metálica, Vermelho Phantom Haze e Azul Phantom Haze. Ambas são pintadas à mão na fábrica da Triumph de Hinckley, na Inglaterra. As cores possuem elementos refletivos que, na luz do sol, mudam de um "quase" preto para um vermelho ou um azul brilhante.

Opções

A Triumph tem outras cinco motos lançadas no Brasil. Destas, três são nacionais, com montagem na fábrica da Triumph em Manaus: a tradicional Bonneville T100 (R$ 29.900), a naked Speed Triple (R$ 42.900) e a Tiger 800XC (R$ 39.900). Já as importadas são, além da Rocket III Roadster, a Thunderbird Storm (R$ 49.900) e a Tiger Explorer (R$ 62.900). Outra moto, a Daytona 675, começará a ser produzida em Manaus a partir de maio do próximo ano. A garantia da Rocket III é de 2 anos.

