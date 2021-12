Triumph produz a Tiger Sport em Manaus

A Triumph anuncia a ampliação da linha Tiger no Brasil com a chegada da Tiger Sport. Posicionada entre a 800 e a Explorer, a linha Adventure da marca agora conta com a 800, 800XC, Sport, Explorer e Explorer XC.

Com motor de três cilindros e 1050 cc, a Sport traz uma proposta mais ousada e esportiva. Além do novo design, o modelo vem com melhorias no motor, transmissão, freios, chassi, pneus e outros itens que aprimoram a pilotagem, quase uma nova moto.

Para ficar mais esportiva, a moto adotou linhas pontiagudas e leves. O modelo conta com para-brisa mais alto e redesenhado, o assento está mais baixo, assim como o guidão, que também ficou mais próximo do piloto. Os faróis agora são do tipo refletor e a parte traseira é nova, com painéis laterais e protetor inferior renovados.

A potencia vem no novo motor de 125 cv a 9.400 rpm e 104Nm de torque a 4.300 rpm e segundo a montadora, a Tiger Sport ainda traz troca rápida de marchas, diminuição de ruído e ganho de força em marchas mais altas, além de aprimorar a economia de combustível.

Apesar de não ter concessionárias no nordeste, o modelo chega as lojas a partir desta semana com preço sugerido de R$ 45.990,00. A Tiger Sport é montada em Manaus, possui diversos acessórios e está disponível em duas cores: branco (Crystal White e Phantom Black) e vermelho (Diablo Red e Phantom Black).

