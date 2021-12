Triumph lança nova Tiger 800 e 1200

A Triumph anunciou a chegada às lojas das novas Tiger 800 e 1200. São nove versões no total, seis da 800: XR (R$43.190,00), XRx (R$ 48.890,00), XRx low seat (R$ 48.890,00), XCx (R$ 51.390,00), XRt (R$ 54.890,00) e XCa (R$ 55.890,00). e três da 1200: XR (R$ 60.090,00), XCx (R$ 73.190,00) e XCa (R$ 83.490,00). Os modelos ganharam melhorias na parte técnica para o uso off road e novo visual.

Apesar de manter o motor de 800 cc, com 95 cv de potência, o conjunto mecânico ganhou reforço com o sistema de escape mais leve e esportivo, além de uma primeira marcha mais curta para melhores respostas no uso fora-de-estrada. Junto com a suspensão Showa, chegou um novo modo de condução off-road para os pilotos mais experientes.

Entre as novidades na lista de equipamentos estão o painel de instrumentos TFT coloridos de cinco polegadas, configurações de suspensão otimizadas, punhos acoplados ao guidão incorporando botões com iluminação de fundo, iluminação LED, piloto automático atualizado, quadro avançado e carenagem especial.

Pensando na ergonomia da linha Tiger 800, a marca mexeu no recuo do guidão, que agora está com em 10 mm, a instalação de um novo para-brisa ajustável manualmente em até cinco posições e a disponibilidade de novos assentos mais confortáveis para a pilotagem no dia a dia.

