Triumph lança nova geração da Street Triple

A inglesa Triumph lança no Brasil a nova geração da naked Street Triple em duas versões, S (R$ 38.990) e RS (R$ 48.990), agora equipada com motor de 3 cilindros e 765 cc.

Na versão S, a moto rende 113 cv de potência a 11.250 rpm e 73 Nm de torque. Já na RS, são 123 cv a 11.700 rpm e 77 Nm. Mesmo no modelo de entrada, o ganho de potência em relação à versão anterior (85 cv) foi de 33%, com ganho de 22% no torque. Na RS a Street Triple está mais forte com o adicional de 44% na potência e de 28% no torque. Ela também ficou mais leve que a geração anterior em dois quilos em qualquer uma das versões.

As novidades não se resumem apenas aos números de desempenho, a nova Street Triple RS vem com um pacote considerável de tecnologias eletrônicas, todas pensadas para melhorar o desempenho esportivo. A versão mais cara ganhou sistema de quickshift, que permite subir as marchas sem o uso da embreagem e um contador de voltas (lap timer). As suspensões são de maior qualidade. Na dianteira as bengalas são da Showa de 41 mm com ajuste de pré-carga, retorno e compressão, enquanto que na traseira há um amotecedor Ohlins STX40 com reservatório. Os freios também são superiores e têm pinças monobloco radiais Brembo M50 com quatro pistões na frente e um na pinça traseira.

A RS tem cinco modos de condução: Road, Rain, Sport, Track e um customizável. Na versão de entrada, R, são apenas dois modos de condução: estrada e chuva, que alteram só a curva de entrega. A suspensão é Showa na frente e monoamortecida na traseira com ajuste de pré-carga. Os freios têm pinça Nissin de dois pistões na frente e Brembo com um pistão atrás.

As roadsters contam com embreagem deslizante, que evita o travamento da roda traseira em reduções muito fortes e um novo painel de instrumentos colorido de TFT de 5 polegadas, que consegue oferecer melhor visibilidade dos dados exibidos.

Da Redação

