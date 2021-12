Triumph faz convocação de motos no Brasil

O ano de 2012 foi de lançamentos, mas também de muitos chamamentos de recall. No finzinho deste ano, a fabricante Triumph convocou proprietários de 704 motocicletas vendidas no mercado brasileiro. De acordo com o comunicado da Triumph Motorcycles Brazil, o recall é gratuito e envolve vários modelos, entre os quais Sprint ST 1050 cc, Speed Triple 1050 cc, Daytona 955i e Rocket III, Rocket III Classic e Tiger 1050 cc.

Veja a motocicleta e o problema:

Sprint ST 1050 cc, Speed Triple 1050 cc e Daytona 955i

Ano de fabricação: 2006

Chassis: 264336 a 273309

Motivo: Substituição do pino de posicionamento da pinça de freio traseira. A medida é necessária porque, em casos extremos, há a possibilidade de movimentação do suporte da pinça do freio traseiro, o que poderia ocasionar um eventual travamento da roda traseira da motocicleta e, por consequência, a queda do condutor.

Modelos: Rocket III e Rocket III Classic

Anos de fabricação: 2006 a 2007

Chassis: 266910 a 294587

Motivo: Atualização da versão de programação do modulo do sistema de gestão do motor (ECU). A medida é necessária porque, em casos extremos, há a possibilidade de o motor apresentar uma marcha lenta instável, o que poderia provocar o apagamento do motor da motocicleta e, por consequência, a queda do condutor.

Modelos: Sprint ST 1050 cc e Tiger 1050 cc

Anos de fabricação: 2006 a 2008

Chassis: 268404 a 336432

Motivo: Adequação do kit acessório, cuja placa deslizante pode ser impedida de se mover devido à presença de componentes com dimensões inadequadas. Este defeito pode reduzir a estabilidade da motocicleta em velocidades superiores a 130 km/h e, em alguns casos, a mala traseira pode se soltar.

Modelo: Daytona 675

Anos de fabricação: 2006 a 2010

Chassis: 274445 a 367746

Motivo: Substituição do retificador regulador, que pode causar um descarregamento da carga da bateria e, como consequência, poderia provocar o apagamento do motor.

Modelo: Daytona 675

Anos de fabricação: 2009 a 2010

Chassis: 403990 a 426669

Motivo: Substituição do retificador regulador, que pode causar um descarregamento da carga da bateria e, como consequência, poderia provocar o apagamento do motor.

Modelo: Street Triple

Ano de fabricação: 2008

Chassis: 326039 a 326526

Motivo: Substituição do retificador regulador, que pode causar um descarregamento da carga da bateria e, como consequência, poderia provocar o apagamento do motor.

Modelo: Street Triple

Anos de fabricação: 2009 a 2010

Chassis: 380536 a 423228

Motivo: Substituição do retificador regulador, que pode causar um descarregamento da carga da bateria e, como consequência, poderia provocar o apagamento do motor.

