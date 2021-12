Triumph chega ao Brasil com seis modelos de motos

Uma das mais antigas marcas de motos do mundo, a Triumph está chegando ao Brasil. Com um investimento de cerca de R$ 19 milhões no País, a inglesa abre sua 10ª subsidiária do mundo, com sede em São Paulo (SP) e nova fábrica em Manaus (AM).

No dia 10 de novembro, a primeira concessionária Triumph no mercado nacional vai abrir, no bairro do Itaim, em São Paulo (SP), e começará a venda de seis modelos de motocicletas.

São três nacionais, com montagem em Manaus iníciada no mês passado: a Bonneville T100, que custa R$ 29.900, a super naked Speed Triple, que tem preço de R$ 42.900, e a Tiger 800XC, que valerá R$ 39.900. Somam-se a elas mais três motos, desta vez importadas: a Thunderbird Storm, com valor de R$ 49.900, a Tiger Explorer, de preço R$ 62.900, e a Rocket III Roadster, por R$ 69.900. Todas já vêm de série com o sistema de freios ABS, com exceção apenas da Bonneville T100.

"Acreditamos que o mercado brasileiro a médio e longo prazos tenha condições de absorver cerca de 4.000 motos da Triumph por ano", adianta Marcelo Silva, gerente geral da subsidiária brasileira.

Em abril, chegam mais modelos, que também serão produzidos na linha de montagem de Manaus. São eles a Street Triple, que foi remodelada na Inglaterra, e a esportiva Daytona.

Produção

A fábrica da Triumph ocupa uma área total de 2.000 m², empregando diretamente 38 pessoas e possuindo capacidade atual de produção de 5.000 motocicletas por ano.

Após aberta a primeira concessionária em São Paulo, a Triumph Triple, serão inauguradas, ainda no primeiro trimestre de 2013, lojas em Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. A meta é de abrir oito revendas até o final do ano que vem e chegar a uma rede de 12 distribuidores até dezembro de 2014.

Também está sendo lançada pela Triumph no Brasil uma linha de roupas, calçados, objetos de uso pessoal e acessórios para motos, que soma perto de 35.000 itens na Inglaterra.

