Triumph apresenta duas novas motos para o Brasil

A Triumph anunciou a chegada de mais duas motocicletas no mercado nacional. Os modelos Daytona 675R e Street Triple 675, que já estão sendo montados na fábrica da marca em Manaus (AM), estarão disponíveis a partir de junho. Os preços são de R$ 48.690 para a primeira e R$ 31.900 para a segunda. Ambas já vêm de série com freios ABS.

A Daytona 675R foi remodelada no começo do ano. A moto ainda é equipada com propulsor de três cilindros, mas garante potência um pouco maior, com três cavalos a mais que a versão anterior. Assim, tem ao todo 128 cavalos.

Outra mudança foi em relação ao peso. Com novo chassi, posicionamento do escapamento alterado e conjunto ótico renovado, a motociclera ficou 1 kg mais leve. Agora, são 184 kg. Outros componentes também são novos, como as suspensões.

A Street Triple 675 também ganhou remodelação recente, feita no ano passado. A moto roadster traz motor refrigerado à água, com 12 válvulas e três cilindros. São 675 cc, capazes de desenvolver 85 cavalos de potência. O modelo é naked, ou seja, não possui carenagem.

Entre as novidades da Street Triple, chassi completamente novo e quadro com perfil de alumínio, com viga dupla.

Além dos dois modelos, a Triumph oferece no Brasil as motos Bonneville T100 (R$ 29.900,00), Speed Triple (R$ 42.900,00), Tiger 800XC (R$ 39.900,00), Thunderbird Storm (R$ 49.900,00), Tiger Explorer (R$ 62.900,00) e Rocket III Roadster (R$ 69.900,00). Com exceção da Bonneville T100, todas já possuem os freios ABS.

