Triciclo MP3 é de uso bem urbano

Sinônimo de versatilidade na Europa, o scooter é uma febre em Paris, Roma e Londres, cidades com um trânsito bem caótico. O triciclo MP4 chega ao Brasil como grande novidade da fabricante italiana Piaggio, que inaugurou uma nova revenda Motoplex no bairro do Morumbi (São Paulo) e já oferece mais três modelos de scooters de 150 cc a 300 cc – além dos modelos da marca Vespa.

De acordo com Giuseppe De Paola, vice-presidente da Asset Beclly, representante da Piaggio no Brasil, o mundo já aderiu aos modelos scooters. "O Brasil tem mercado, e o scooter é um meio de transporte ágil e eficiente", acredita o executivo, garantindo que o mercado nacional passará por um processo de 'scooterização'.

Opções

Maior e com dirigibilidade surpreendente, o triciclo MP3 já é comercializado nas versões Yourban LT Sport (R$ 38.800), Yourban LT (R$ 39.800), LT Sport (R$ 47.800) e a topo da gama LT Business (R$ 49.800).

Posicionado no segmento de motos premium, o Piaggio MP3 vem equipado com motor de 300 cilindradas. Tem dimensão de 2,22 metros e traz injeção eletrônica de série, sistema de freios com ABS e ASR.

O modelo destaca-se pelo uso de duas rodas na parte frontal, garantindo ciclística entre uma moto e um quadriciclo. O mais inusitado no MP3 é que as duas rodas funcionam com sistema de suspensão independente, garantindo uma estabilidade nas curvas e nas manobras nas ruas e avenidas das grandes cidades. Além disso, o scooter MP4 tem bom porte para rodar. O modelo vem equipado com motor de 300 cilindradas com 22,4 cavalos de potência a 7.500 rpm e 2,36 mkgf a 6.500 rpm. Sua transmissão é automática. O modelo da Piaggio tem rodas dianteiras com perfil bem diferente (elas não apenas esterçam como também se inclinam nas curvas). Assim, o condutor do MP3 faz paradas em engarrafamentos ou nos semáforos sem a necessidade do uso dos pés como apoio, já que o veículo fica estabilizado nas três rodas.

O jornalista viajou a convite da Piaggio do Brasil

adblock ativo