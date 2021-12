Trax chega somente em 2013

A vez é realmente do novo Ford Ecosport no Brasil. Mas, boa parte dos fabricantes estão com os olhos bem abertos no segmento dos SUV´s compactos no Brasil. A Chevrolet, por exemplo, divulgou fotos e, agora, detalhes técnicos do Trax, modelo que quer ser a "pedra" no sapato do Ecosport. O crossover compacto da Chevrolet chega ao mercado somente em 2013 e já prepara seu terreno entre os consumidores que desejam um veículo espaçoso e com opção de tração 4x4.

O Trax tem 4,24 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 2,55 de distância entre-eixos, contra as medidas de 4,24 m, 1,76 m e 2,52 do EcoSport. Seu porta-malas é um pouquinho menor: são 358, já o novo Eco oferece 362 litros de capacidade de carga no compartimento de carga.

A Chevrolet vai equipar o Trax com motor a gasolina 1.6 16V de 116 cv, semelhante ao Sigma do Eco de entrada, e opções 1.4i Turbo, de 142 cv, e 1.7 VCDI, turbodiesel, de 132 cv. Para garantir o desepenho, o modelo vem com câmbio manual ou automático em todas as versões do Trax. Há ainda uma versão com tração 4x4. É esperar, já que a partir de 2013 surgem também outros modelos como o da Hyundai e da chinesa JAC Motors.

adblock ativo