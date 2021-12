Traverse e F-150 são carros americanos

As highways americanas são cheia de utilitários esportivos e picapes. E os estandes do Salão de Detroit 2017 - que prossegue até o próximo domingo, dia 22 - estão com seus modelos ao estilo light-duth-truck e outras novidades que irão estacionar nas garagens das casas nos Estados Unidos.

A Chevrolet destacou o grandalhão Traverse, utilitário que é considerado da categoria média nos EUA e que chega para conquistar o consumidor americano. A segunda geração do Traverse ganha ainda mais conectividade e uma frente com detalhes do padrão global. Sem exceção, todos os carros da Chevrolet estão vindo com uma grade bem similar e valorizam cada vez mais a conexão do smartphone ao multimídia MyLink e OnStar, com direito a wifi 4G no habitáculo do veículo.

Se o pequeno Equinox é um carro mais global – inclusive deve substituir o SUV Captiva no Brasil –, o Chevrolet Traverse é um carro para os Estados Unidos. Não há chances de importação para o mercado brasileiro e, nos EUA, o modelo terá pela primeira vez um motor turbo, o 2.0, com 255 cavalos de potência e torque máximo de 40,8 kgfm. Há ainda o 3.6 V6, de 310 cavalos e 37,5 kgfm, auxiliado também pelo câmbio automático de 9 marchas. O novo Traverse será vendido em julho em duas novas versões: RS (visual agressivo) e High Country (com pacote de luxo).

A grande rival Ford quer mesmo é valorizar seu modelo campeão de vendas, a nova F-150. Líder de vendas nos EUA há 35 anos, a Ford F-150 tem visual atualizado com nova frente. Na conta de equipamentos, a picapona está com mais recursos tecnológicos e, de maneira inédita, utiliza um motor turbodiesel, no caso o 3.0 V6 (potência não divulgada). Tem ainda a opção dos propulsores 3.3 V6, de 286 cv, 2.7 Ecoboost e 5.0 V8, todos associados ao novo câmbio de dez marchas da Ford e ao sistema start-stop.

Mas, o mercado dos EUA está povoado de marcas estrangeiras. Todas desejam uma fatia no mercado que comercializou 17,5 milhões de unidades ao longo de 2016. A Kia é uma delas com o Kia Stinger com duas opções de motores turbo: 2.0, de 258 cavalos, e 3.3 V6, de 370 cavalos, com câmbio automático de 8 velocidades.

Já a Hyundai apresentou o novo Elantra Sport. O modelo com visual e pegada esportiva traz elementos do "sedã de rua" para entrar na briga com Honda Civic e Toyota Corolla. Chamado de Avante na Coreia do Sul, o sedã desenvolve 204 cv e 27 kgfm de torque e pode ser equipado com dois tipos de transmissão: a manual de seis velocidades ou de dupla embreagem e sete marchas.

As marcas alemãs Volkswagen, Audi e Mercedes-Benz buscam mais espaço. As duas primeiras têm SUV´s já conhecidos, como o Tiguan – que agora ganhou versão alongada para sete pessoas – e GLA 4Matic. A Audi é a mais ousada e deixou para Detroit a apresentação do Q8 Concept. Uma das opções é o motor 3.0 V6 turboa gasolina associado um motor elétrico que, juntos, produzem 442 cv e 71,4 kgfm de torque. A tração quattro trabalha com o sistema de vetorização de torque.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

adblock ativo