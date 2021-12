Transit Connect Wagon chega em 2013 nos EUA

O segmento de vans - para o transporte de executivos e passageiros em geral - é um dos mais promissores em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses veículos oferecem espaço e, principalmente, conforto. É o caso da Transit Connect Wagon, modelo versátil da Ford que reúne as qualidades de um utilitáio e a capacidade de reboque de uma picape grande.

A Transit Connect Wagon é uma van para até sete passageiros. O modelo tem lançamento programado para o último trimestre de 2013 nos Estados Unidos, e será oferecido com duas distânciasde entre-eixos, para cinco ou sete passageiros, nas versões XL, XLT e Titanium. Tem bancos totalmente rebatíveis, capacidade de 545 kg e mais de 2,80 metros cúbicos de espaço para carga, além de rebocar até 900 kg.

A van Transit Connect Wagon vem equipada com a linha de dois motores de quatro cilindros: um 2.5 e um 1.6 EcoBoost, de consumo estimado de 12,75 km/l na estrada. Traz ainda teto de vidro panorâmico, câmera de ré, tela de 6,5 polegadas com navegador e sistema SYNC de conectividade com MyFord Touch. De série, já vem com airbags frontais, laterais e de quadris nos bancos da frente e airbags de cortina na segunda e terceira fileiras de bancos nos modelos com entre-eixos longo.

