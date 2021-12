TrailBlazer chega com opção de dois motores

A picape S10 chegou logo no início deste ano. Somente agora a Chevrolet lançou a nova Blazer, modelo chamado de TrailBlazer no mercado brasileiro. Já está disponível em versão única LTZ, a topo da gama, com a opção dos motores 3.6 V6 gasolina, de 239 cavalos, e 2.8 turbodiesel, de 180 cavalos, o mesmo que equipa a irmã S10. As duas configurações do novo utilitário da Chevrolet compartilham a caixa de câmbio automática de seis velocidades e a tração 4x4.

O utilitário TrailBlazer tem pela frente o Toyota SW4, modelo que tem boa mecânica e tecnologia embarcada. Com porte avantajado - são quase cinco metros de comprimento -, o TrailBlazer vem com um bom pacote de equipamentos, com destaque para o sistema de freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, ar-condicionado digital, computador de bordo e piloto automático com comandos no volante. Seu interior tem bom acabamento e espaço de sobra para os ocupantes. Agora, pode transportar até sete passageiros.

Além disso, tem rodas aros 18 com pneus 265/60R18, sistema premium de som, incluindo rádio double din com CD Player, MP3, Bluetooth, entrada mini-USB e entrada auxiliar, quatro tomadas de 12V, entre outros itens.

O TrailBlazer LTZ V6 a gasolina sai por R$ 145.450 e a versão LTZ 2.8 CTDI, a diesel, custará R$ 175.450. Tem ângulos de ataque de 30o e 22o de saída, além de 23,2 centímetros de altura em relação ao solo. A capacidade do porta-malas traseiro vai de 205 litros a 1.830 litros, com todos os bancos rebatidos.. A garantia, a exemplo da picape S10, é de três anos sem limite de quilometragem.

adblock ativo