Tracker ganha série especial Freeride com bike personalizada

A Chevrolet começa a soltar as manguinhas com o novo utilitário Tracker. Feito no México, o novo Tracker tem limitação de cota de importação. Assim, tudo que chega já está praticamente vendido - com fila de espera de pelo menos 90 dias na Bahia. Esta semana, chega ao mercado a série especial Tracker Freeride.

O modelo traz algumas novidades em relação ao Tracker original. Tem motor Ecotec 1.8, de 144 cv, e transmissão manual de cinco marchas, inédita ainda no crossover da Chevrolet. Além disso, incorpora visual mais incrementado nas cores exclusivas Branco Summit e Cinza Cyber com adesivos nas laterais, colunas e no interior. Ganha rodas em alumínio com aro de 16 polegadas e suporte de teto com barras transversais e uma bicicleta "mountain bike".

O novo Tracker Freeride tem preço sugerido de R$ 67.690 para brigar mais na faixa de baixo do Ford EcoSport e Renault Duster.A bicicleta, fabricada pela General Wings, nas cores Branco e Cinza, tem também adesivos Freeride e possui 27 marchas, câmbio Shimano, freio a disco nas duas rodas e amortecedor dianteiro. "A ideia foi desenvolver uma bike com um design que completasse o visual do Tracker e ao mesmo tempo, fizesse um convite ao condutor para explorar novos caminhos," comenta Hermann Mahnke.

A série Freeride do Tracker tem interior com bancos em tecido na cor jet black, de rebatimento 60/40 nos bancos traseiros, rádio AM / FM estéreo, com entrada de áudio auxiliar e grafismo exclusivo Freeride. Assim, aumenta as opções do Tracker, com motor Ecotec 1.8o, que rende 144 cv quando abastecido com etanol e 140 cv com gasolina, ambas a 6.300 rpm. O torque máximo, com etanol, é de 18,9 kgfm já aparece com 3.800 rpm. Com gasolina, o torque máximo é de 17,8 kgfm, na mesma rotação. E, além dos bons números, vale ressaltar que 90% do torque já estão disponíveis com 2.200 rpm.

