Tracker ganha ESP em nova versão Premier

O recém lançado Equinox estreou uma novidade da Chevrolet, a sofisticada linha Premier designada aos veículos topo de linha da marca. A versão adiciona mais itens de segurança, inclusive o controle de estabilidade e tração. O segundo modelo a ganhar a configuração, foi o Tracker, que chega às lojas nas próximas semanas custando entre R$ 85.890 e R$ 99.990.

O novo Tracker 2018 Premier chega para substituir a nomenclatura LTZ e os itens de segurança foram divididos em dois pacotes. Na versão Premier 1, há controles de tração e estabilidade. Já no Premier 2, há também airbags laterais e de cortina, alerta de colisão frontal e de manutenção de faixa

A versão também é equipada com monitor de ponto cego e câmera de ré com alerta de movimentação na traseira. Além de partida por botão com chave presencial, teto solar e rodas de 18″ de série. A central multimídia é igual a das demais versões. A tela sensível ao toque tem 7″ e conectividade via Android Auto e CarPlay. O sistema OnStar de monitoramento e assistência em emergências é de série.

Sob o capô, nada mudou. O motor continua o1.4 turbo de 153 cv é acoplado ao câmbio automático de seis marchas e tem sistema stop-start para economizar combustível. Segundo a Chevrolet, o jipinho vai de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos e chega aos 200 km/h.

adblock ativo