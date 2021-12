Tracker chega bem apimentado

A Chevrolet fez barulho para apresentar o novo Tracker em evento internacional em Detroit, a cidade dos carros e quartel-general da marca nos Estados Unidos. O barulho é na mesma intensidade das mudanças (mecânicas e visuais) no crossover que deseja uma fatia maior no concorrido segmento dos SUV´s urbanos.

E o Tracker está à altura dos rivais Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan Kicks e do pioneiro Ford EcoSport, que chega remodelado até meados do ano no país.

Um dos poucos crossovers compactos com motorização turbinada, o modelo da Chevrolet salta à frente com seu propulsor 1.4 turbo flex, o mesmo conjunto mecânico do Cruze, usando ainda a transmissão automática de seis velocidades e sistema de injeção direta de combustível . Agora, são até 153 cavalos de potência e 24,4 kgfm de torque, sendo 90% dessa força a partir dos 1.500 rpm.

De cara, o Tracker mudou. Ganhou uma frente mais robusta. Tudo praticamente é novo. Há novas formas no capô, faróis, grade, para-choque e para-lamas. Sua traseira incorpora novas lanternas, com opção de iluminação de LED. Assim, a Chevrolet demonstra que não quer ser mero coadjuvante. Para bater de frente com os novos queridinhos HR-V e Renegade, os dois modelos mais vendidos no segmento em 2016, o Tracker traz um pacote mais justo nas duas versões LT e LTZ, a topo do gama vem ainda com um pacote-extra de equipamentos.

O preço é igualzinho ao da versão antiga – a partir de R$ 79.990. A direção da Chevrolet não quis mexer no valor do carro, mas mexeu e muito no veículo. O Tracker ganhou inédito sistema start/stop para funcionar em harmonia com o motor e câmbio, registrando assim uma eficiência energética mais ajustada. Por sinal, a suspensão recebeu ajustes para aguentar os trancos nas nossas estradas pelo Brasil afora. Sua transmissão automática tem a função Active Select, que permite trocas no modo manual – por enquanto, não há opção do câmbio manual.

Melhorias

A Chevrolet importa o Tracker do México para o Brasil. A versão atual do crossover vem com uma dianteira com bocão preenchido por cinco filetes. A grade frontal ficou maior e acima abriga o emblema da gravatinha. Por dentro, é um novo carro. Tem cluster mais sóbrio e o acabamento traz materiais emborrachados no painel de instrumentos. Outra novidade é a segunda geração do MyLink, com leitura compatível ao Apple CarPlay e ao Android Auto. A tela é de sete polegadas e o controle do volume passa a ser físico.

O pacote de equipamentos é mais generoso. O novo Tracker vem com airbag duplo, isofix para fixação de cadeirinhas infantis, luz de condução diurna, de milha e de neblina, freios com ABS e EBD e rodas de 16" (há a oferta de rodas 18" também). Há cromados na grade e nas maçanetas internas, rack de teto, ar-condicionado, volante multifuncional com assistência elétrica progressiva e ajuste de altura e profundidade na coluna de direção. Na parte da comodidade, o motorista tem porta-óculos no teto, computador de bordo, controlador de velocidade de cruzeiro, retrovisores elétricos e travas e vidros elétricos com controle remoto pela chave.

No carro testado nos EUA, o Tracker "americano" tem motor a gasolina e wifi 4G, o que infelizmente não será ofertado no Brasil. O multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay está mais conectado ao OnStar e tem agora melhorias no atendimento do pacote Exclusive (concierge, segurança, emergência, App Diagnóstico e Navegação por GPS).

O Tracker pode vir com sistema de alerta de ponto cego, que auxilia o motorista em mudanças de faixa. Mas os rivais têm itens de segurança a mais, como sistemas de controle de tração e de estabilidade, um pecado mortal para quem ousa em tantas mudanças para garantir um volume maior de vendas no Brasil.

Para quem deseja um carro mais arrumado e equipado, a Chevrolet oferece a versão LTZ. Ai o Tracker traz o alerta de ponto cego, câmera de ré com alerta de movimentação traseira, sensor de estacionamento, faróis e lanternas com LED, teto solar elétrico e rodas de alumínio aro 18. A chave eletrônica é presencial para abrir as portas e o computador de bordo tem como opção mostrador digital da velocidade. Sai por R$ 89.990 na topo LTZ, ou R$ 92.990 para a LTZ com opcional de seis airbags, único item na lista da Chevrolet para o novo Tracker no Brasil.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

