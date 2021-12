TR-X é um conceito futurista

A fabricante Troller, controlada pela Ford, surpreendeu com o conceito TR-X, eleito o veículo mais despojado no Salão do Automóvel de SP, que prossegue até o próximo domingo, no pavilhão do Anhembi.

O conceito TR-X mostra as possíveis linhas futuristas do jipinho T4, único modelo produzido pela marca em Horizonte, Ceará.

Desenvolvido pelo Centro de Design da Ford, em Camaçari, o veículo evidencia suas formas musculosas que revelam a disposição para enfrentar qualquer terreno. Seus para-lamas são altos e largos e o capô ficou mais elevado, destacando assim a grade dianteira e o para-choque robustos. Seguindo a linha tecnológica, os faróis e lanternas possuem ludez de LED. A carroceria verde fosca traz detalhes contrastantes em cinza que realçam suas linhas esportivas.

Além do conceito, a Troller também exibe no salão o novo T4 2013 com motor Diesel 3.2 TGV, o T4 campeão do Rally dos Sertões 2012 e as versões especiais Troller Praia, Troller Acessório e Troller Ben 10, inspirado no personagem infantil.

