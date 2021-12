Toyota Yaris aventureiro está disponível a partir de R$ 78.990

A Toyota divulgou nessa semana que o Yaris aventureiro, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro do ano passado, já está disponível para venda. O preço parte de R$ 78.990 e as primeiras entregas já poderão ser feitas a partir de amanha na rede de revendedores da marca em todo o Brasil.

A versão é chamada de X-Way e chega substituindo o Etios Cross. O hatch vem equipado com motor 1.5 de 110cv (etanol) ou 105cv (gasolina) e câmbio automático CVT. Essa motorização é a mesma da versão XS do Yaris, que tem preços a partir de R$ 75.890.

As principais diferenças da versão X-Way estão na parte externa: rodas de liga-leve 15 polegadas pintadas de preto, rack no teto, apliques de para-choque e para-lama, frisos nas laterais e logo “X-Way”. Na parte interna o que difere a versão é o emblema nos tapetes dianteiros.

Itens de série

De série o modelo vem com os mesmos itens da versão XS Aut: faróis com acendimento automático, ajuste de altura e função "siga-me". Aerofólio traseiro, retrovisores externos com rebatimento e ajuste elétrico, pintados na cor do carro e com pisca integrado. Grade dianteira com detalhes na cor do veículo e grade inferior tipo colmeia, acabamento interno preto com cromados. Bancos em couro, ar-condicionado com função automática, banco traseiro rebatível, chave presencial com comandos integrados; alarme; computador de bordo com tela de TFT no quadro de instrumentos, direção elétrica progressiva, retrovisor interno com função antiofuscante, borboletas atrás do volante para trocas de marcha, sistema de assistência em rampas. Controlador automático de velocidade, descansa-braço traseiro com porta-copos, câmera de ré com linhas de distância, sistema de partida por botão, faróis e lanterna de neblina, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas com ganchos Top Tether, central multimídia Toyota Play+ com quatro alto-falantes e dois tweeters, tecnologia Harman, tela sensível ao toque de 7 polegadas com rádio AM/FM, MP3, entrada USB, Bluetooth e conexão para smartphones e tablets por meio de espelhamento Android Auto e Apple CarPlay e controle eletrônico de tração e estabilidade.

O novo Toyota Yaris X-Way será comercializado em sete cores: branco, vermelho, azul cinza, preto, prata e branco perolizado. A montadora oferece uma garantia de três anos para o veículo.

O Yaris chegou as concessionárias em maio do ano passado e fechou o ano com 18.585 unidades vendidas do modelo hatch e 13.671 do sedã.

